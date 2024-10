“Nunca pensé decirlo”: Yina Calderón se pronunció sobre la nueva relación de Aida Victoria Merlano

Yina Calderón decidió compartir con sus seguidores qué opina sobre el nuevo romance que Aida Victoria Merlano ha estado protagonizando durante los últimos meses en las redes sociales, tal y como hizo en el pasado cuando salía con ‘Westcol’. Sin embargo, la DJ decidió ser menos severa que antes al momento de pronunciarse al respecto.

La empresaria de fajas ha estado pasando por un momento complicado en su vida a propósito del conflicto reciente que tuvo en Instagram, en el que terminó perdiendo su octava cuenta en esta plataforma, jugando con la idea de no volver a crearse una nueva.

Sin embargo, días después de esto, la joven decidió que no le daría el gusto a sus detractores, regresando a Instagram con su novena cuenta y estrenando un tema de rap en donde criticó duramente a Westcol y Yeferson Cossio.

Después de esto, Yina Calderón ha continuado manejando su cuenta de manera regular, tal y como lo hacía antes, protagonizando varias historias con todo tipo de contenido, incluyendo las dinámicas de preguntas y respuestas en las que contesta todo tipo de interrogantes.

Y a propósito de esto, uno de sus seguidores decidió abordar el tema de la relación de Aida Victoria Merlano con su nueva pareja, quien ha llamado la atención por el buen trato que le demuestra en las redes sociales. Y ante esta petición, la colombiana aprovechó para dar su opinión.

“Nunca pensé decir lo que voy a decir, pero a mí qué me importa. Pues, nené, que cada quien sea feliz, ¿sí me entienden? O sea, yo no sé, pues, uno cambia de novio a cada ratico. Ella verá si se consigue a alguien feo, bonito, con plata, sin plata”, dijo la empresaria entre risas, indicando que no se sentía de ánimos para enviarle malos comentarios.

Yina Calderón le brindó un consejo a Aida Victoria Merlano

Si bien la DJ no quiso ahondar mucho en el tema de la relación de Aida Victoria Merlano, sí aprovechó la oportunidad para brindarle un consejo a la influencer y a muchas mujeres, invitándolas a ser más discretas con este tema en las redes sociales.

“Lo único que yo sí le recomendaría no solo a ella, sino a todas las mujeres, es: no muestren tanto su relación, no la muestren tanto. Esas que la muestran tanto o no duran o están bien mal”, dijo Yina Calderón en su historia.