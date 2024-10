Inés María Zabarraín confesó los regaños que le hacía Gabriel García Marquez en el noticiero QAP

Una de las periodistas más apreciadas por los colombianos es Inés María Zabarraín, la samaria que lleva varios años trabajando en informativos e incluso, en el momento, es una de las presentadoras infaltables de Noticias RCN; pese a esto, muchos la recuerdan por sus inicios en QAP, el noticiero colombiano que se transmitió entre 1992 y 1997, al que muchos tienen en su memoria por ser un medio dirigido por Gabriel García Márquez y la escuela de varios periodistas de la época, Inés contó como fueron sus primeros pasos en este medio.

La samaria recordó cómo fueron sus inicios en la televisión colombiana y afirmó que Gabo, sin duda alguna, le hizo grandes aportes a su carrera como presentadora y además, esta cercanía hizo que fuera cercana al nobel colombiano y a su esposa. “Era maravillosa, imagínate esa bendición. Se sentaba con uno y uno le mostraba la nota, te daba consejos. Tuve la gran fortuna de ser cercana a Gabo hasta sus últimos días, yo presentaba la sección de entretenimiento y Gabo me decía ‘yo soy costeño y no te entiendo nada, te voy a poner profesor’, el día que murió Pablo Escobar el noticiero fue de una hora y cuando despedí el noticiero, sonó el teléfono del set y era Gabo, me dijo: ‘¿quién te enseñó a hablar?’”.

¿A qué se dedican los hijos de Inés María Zabaraín?

Sofía Vargas Zabaraín, es la hija de en medio de la pareja, en sus redes sociales comparte que es estudiante de comunicación y literatura de la Universidad Javeriana, pero no sigue del todo los pasos de sus padres, pues con el tiempo descubrió su pasión por la docencia y su trabajo para seguir fortaleciendo los campos de la educación colombiana. Actualmente, Sofía ya trabaja en esta línea, pues hace parte la Fundación Aprender a Quererte.

Esta fundación de Morat asociada a Unicef y otras empresas de trabajo social, tiene como objetivo crear estrategias para fortalecer la educación en el país y que cada vez sean más los jóvenes que tienen acceso a ambientes académicos de la educación superior.