Estiwar G se metió a barrio peligroso en Bogotá y ‘ñeros’ de verdad lo pusieron a ‘probar finura’

Más de 895.000 seguidores en TikTiok y 694.000 en Instagram, respaldan la carrera del influenciador Luis Fernando Arias, más conocido en las redes sociales como ‘Estiwar G’; hombre que recientemente reveló que vivió una peligrosa experiencia mientras grababa uno de sus videos en la capital colombiana; al parecer su personaje de ‘ñero’ no fue muy bien recibido por unos ‘ñeros’ de verdad.

PUBLICIDAD

‘El Estiwar’ está más que contento en los últimos días, luego de que se anunciara en RCN su incorporación al formato ‘MasterChef Celebrity Al Rojo Vivo’, en el que compartirá set con otras reconocidas figuras como los comediantes Franko Bonilla y Natalia Sanint.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳😁 >>> El incómodo momento que le hizo pasar Franko Bonilla a locutora de La Mega

Estiwar G en su paso por 'MasterChef Colombia' Foto: Instagram @estiwar.g

En medio de la gira de medios que se está realizando por el anuncio, el influencer concedió una entrevista a la emisora Mix, en las que dio a conocer un inconveniente que tuvo hace algunos días mientas realizaba uno de sus videos en un sector bastante peligroso de Bogotá:

“Yo ando con celular ‘chimba’ yo tengo un iPhone 14 Pro Max y hace un mes me pasó un ‘visaje’; fui a un barrio en la Caracas que se parece al Santorini de Grecia y se llama El Pesebre. Yo me fui solo, pero a mí por lo general la gente de la calle me reconoce; yo estaba haciendo el documental del barrio y llegué a una calle que yo no sabía en la que se podía grabar. Un ‘man’ y una ‘nena’ me saludaron, pero después me dijeron que no podía grabar porque en esa calle se hacía de todo. Me dijeron que borrara el video, yo les dije que no, pero que por respeto no los iba a publicar. (...) Uno no sabe en qué ‘calentado’ se pueda meter”, expresó el creador de contenido.