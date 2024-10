El problema de salud que llevó a Liam Payne a cancelar su último concierto en Colombia

La muerte de Liam Payne, cantante y antiguo miembro de la reconocida agrupación musical One Direction, paralizó al mundo del entretenimiento durante la tarde de este miércoles 16 de octubre, cuando se confirmó que había perdido la vida después de caerse de un tercer cuarto en Argentina. En Colombia, mientras tanto, sus fans lamentaron su fallecimiento y recordaron que canceló el último concierto que iba a hacer en nuestro país.

(Lea también: Esta es la emotiva razón por la que Liam Payne estaba en Argentina antes de su fallecimiento).

Con ello, miles de fans también perdieron la última oportunidad que tenían de verlo en un show. “El año pasado iba a ir a la gira de Liam Payne acá en Colombia y la canceló porque estaba enfermo. Nea, no puedo creer que ya no lo podré ver en vivo never again”, escribió una de las fans a través de su cuenta en la red social X.

En efecto, en septiembre del año pasado se esperaba que Liam Payne visitara Colombia en medio de la gira que estaba haciendo en Sudamérica. Sin embargo, a través de sus redes sociales oficiales reconoció que tendría que cancelar los conciertos debido a un complejo problema de salud que le impedía seguir trabajando.

Liam Payne sufría de los riñones

“Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica”, había indicado el cantante en septiembre pasado a través de su cuenta de Instagram

De acuerdo con los detalles que dio el cantante en su momento, tuvo que visitar el hospital debido a que fue diagnosticado con una infección renal grave.

“Es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme”, indicó el cantante.

¿Qué se sabe de la muerte de Liam Payne?

Entre tanto, se han conocido nuevos detalles de la muerte del reconocido cantante, quien se encontraba en Argentina. De acuerdo con la información que han entregado los medios locales, se conoció que cayó del tercer piso del Hotel Casa Azul Palermo, en Buenos Aires.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia de Argentina informó que habían recibido un llamado debido a que había un hombre en un estado alterado de consciencia. Cuando llegaron, encontraron al cantante en el suelo: ya había fallecido. Según ese reporte, habría sufrido una grave fractura en el cráneo.