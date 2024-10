Atención: muere Liam Payne, ex One Direction en Argentina

El músico británico Liam Payne, ex integrante de la boy band One Direction, murió al caer de un hotel de Palermo en Argentina. El músico de 31 años se encontraba en territorio se encontraba desde hace un mes en territorio gaucho para acompañar a su amigo y ex compañero de banda, Niall Horan en medio de su gira ‘The Show’ .

Actualmente, la policía está investigando si se trata de un suicidio o fue un accidente.

(Noticia en desarrollo)

Después de la separación de One Direction en 2016, Liam Payne lanzó su carrera en solitario. En 2017, debutó con el sencillo Strip That Down, que tuvo un buen rendimiento en las listas y mostró un estilo más maduro y personal. A lo largo de los años demostró su madurez musical, llegando a colaborar con artistas de la talla de Zedd en Get Low y Rita Ora en For You, llegando a destacar en el R&B . Esta última canción llegó a formar parte de la banda sonora de Cincuenta sombras liberadas. Liam también ha explorado la actuación y ha participado en programas de televisión.

Una de las características que tenía Liam era su cercanía con los fans en redes sociales, y por la cercanía que tenía con todos los miembros de One Direction, al apoyarse mutuamente en sus proyectos en solitario. SIn duda, no solo es una pérdida para la industria de la música, sino para las fans de Liam, y las directioners.