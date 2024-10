Guajira del Desafío XX reveló detalles de su vínculo con Sensei; “No sé si él me considera su amiga”

Desde su aparición al aire hace más de 20 años, El Desafío de Caracol Televisión se ha consolidado como uno de los realities más vistos de la televisión colombiana, algo que no solo representa un beneficio para el canal, también para todos los que pasan como participantes del formato, ya que el ‘pantallazo’ potencia en demasía sus carreras. Es el caso de Kelly Ríos, mujer que es toda una sensación en redes y que recientemente reveló detalles desconocidos de su relación con otro superhumano Alejandro Calderón.

Desde que perdió la final del ‘Desafío The Box 2023′, Ríos se ha consolidado como una figura digital, hasta el punto que ya acumula 988.000 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que ha estado muy activa en las últimas semanas, tras haber ayudado a Kevyn Rua a salir victorioso del Desafío XX, hombre con quien se cree tiene una relación sentimental.

Precisamente ‘Guajira’, como gran parte de los colombianos la conocen, aprovechó su perfil para dejar en claro que no tiene ninguna enemistad con ‘Sensei’, ya que estos rumores se avivaron luego de que ella y ‘Kev’, lo vencieran a él y a Darlyn en la Ciudad de las Cajas, ubicada en el municipio de Tobia en Cundinamarca.

“Es un ‘man’ re ‘parchado’ con un sentido del humor increíble. Es una persona aque habla claro y a mí me gustan las personas que hablan claro, que hablan de frente y dicen lo que piensan, eso hace que tengan una energía increíble. No sé si él me considera su amiga, pero por mi parte yo sí; ‘parcharía’ las veces que sean necesarias con él. Le décimos ‘manzanillo’”, expresó Ríos en una de sus historias.