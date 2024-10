Este es el cantante que interpretó el himno en el partido Colombia vs. Chile e indignó a todos los hinchas

La Selección Colombia sigue buscando su paso al Mundial 2026 que será jugado en Estados Unidos, México y Canadá, por esto mismo las fechas de Eliminatorias de los equipos suramericanos siguen siendo partidos bastante seguidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre; sin embargo, en el juego contra la Selección de Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla quién se llevó la atención fue el cantante que interpretó el himno de Colombia, acción que desagradó a varios de los asistentes al estadio y espectadores del partido.

Quién lo interpreto es Vetto Galvez, conocido en la costa atlántica del país por ser cantante vallenato y además ser actor, reconocido por su aparición en ‘Chepe Fortuna’, producción en la que interpretaba a ‘El Bellaco’ el esposo de la ‘Celosa’. Aunque su interpretación en el vallenato es del agrado de muchos, para quienes veían el partido, su interpretación del himno causó desagrado por su tono de voz.

En redes sociales, son varios los usuarios que le están dando ‘palo’ al recordado ‘Bellaco’ por su interpretación, que esperan, que no se vuelva a repetir; el artista barranquillero había anunciado en sus redes sociales su presencia en el ‘Metro’ y contó para una entrevista con El Heraldo que estaba emocionado por poder interpretar el himno, diciendo: “Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”

¿Qué dicen en redes de su interpretación?

Muchos de los hinchas y asistentes han expresado su inconformidad a la invitación de Gálvez al estadio para interpretar el himno, además de pedirle a los organizadores que por favor solo dejen la pista al momento del himno.