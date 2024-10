Cantante que interpretó el himno de Colombia en el partido contra Chile, actuó en ‘Chepe Fortuna’

Este 15 de octubre se reanudaron los partidos de fechas de Eliminatorias por la clasificación al Mundial 2026, en esta oportunidad Colombia recibió la visita de Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y para conmemorar los 100 años de la Federación Colombia de Fútbol, invitaron a un cantante vallenato a interpretar el himno del país; sin embargo, esto no agradó mucho en el estadio y muchos recordaron la cara del intérprete por la novela de Chepe Fortuna.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: ¡Chi, Chi, Colombia, Chi, Chi, Caribe! La Tricolor se floreó ante Chile en el Metro

Quién interpretó el himno es Vetto Gálvez es un artista multifacético conocido en la región de la costa atlántica de Colombia. Es tanto cantante de vallenato como actor, y ha ganado reconocimiento por su aparición en la exitosa telenovela “Chepe Fortuna”, donde interpretó al personaje de ‘El Bellaco’, esposo de ‘La Celosa’, quién siempre causaba gracias por sus relaciones extramatrimoniales, además de protagonizar varios de los memes de la producción.

Hace varios años, el barranquillero no participa en producciones de televisión; sin embargo, ha impulsado constantemente su carrera musical, cosa que lo llevó al estadio Metropolitano a cantar el himno, aunque generó muchas críticas de los asistentes.

Antes del evento, Vetto Gálvez había compartido su entusiasmo por cantar el himno en el estadio, mencionando en una entrevista con El Heraldo que esperaba no ponerse nervioso ni olvidar la letra, algo que le ha ocurrido a otros artistas en situaciones similares. Aunque reconoció el desafío de cantar frente a 50 mil personas, la recepción de su actuación no fue la esperada, y muchos en las redes sociales han pedido que no se repita esta experiencia.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia jugará contra Uruguay el 15 de octubre de 2024, y luego recibirá a Ecuador en el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Estos partidos son cruciales, ya que con victorias o incluso empates, Colombia estaría muy cerca de asegurar su clasificación al Mundial 2026.