A un año de la muerte de Alejandra Villafañe, Raúl Ocampo mencionó la posibilidad de ser padre

Hace un año el mundo del entretenimiento anunciaba la partida terrenal de Alejandra Villafañe, exreina de belleza y actriz, quien luchó contra el cáncer, pero que lastimosamente perdió la batalla dejando corazones rotos y un gran vacío entre sus familiares, amigos y seguidores de la modelo. En su momento, Raúl se pronunció sobre la dolorosa pérdida, pero un año después dio declaraciones sobre su futuro sentimental a doce meses de la ausencia de su novia Alejandra.

Raúl Ocampo quiere ser padre a pesar de la ausencia de Alejandra Villafañe

En medio de una entrevista con Los Enredados del Canal Caracol, el actor al encionar sobre su futuro “Se los juro que me voy a olver a , y esa persona va a ser el nuevo amor de mi vida. En una vida vamos a tener muchos amores de nuestra vida (...) Aleja es uno de los amores de mi vida. Se los juro también que voy a tener hijos. Entonces por favor enamórense de ustedes, de su , del momento que vivieron. Si no les gustó, resignifíquenlo y denle una mejor visión, pero esa es la enseñanza: No crean que porque se murió un amor de su vida, o que murió su vida para el amor”.

Con estas palabras los internautas se mostraron bastante conmovidos y apoyando su decisión de continuar con sus proyector profesionales y personales, y demostrando que el duelo es algo natural, pero que la vida también debe continuar, “Ese hombre tiene los pies muy bien puestos en la tierra”, “fuera bueno que todas las personas pudieran tener un duelo así tranquilo”, “Qué lindo mensaje, seguro la vida te seguirá dando muchos amores de la vida… eres un hombre único”.

Así que solo será cuestión de tiempo en volver a ver a Raúl de la mano de una nueva pareja senimental, dándole paso a un nuevo capítulo en su vida.