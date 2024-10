Doctora Polo, de ‘Caso Cerrado’, reveló el misterio sobre su programa ¿era falso o verdadero?

A través de las redes sociales se conoció una entrevista de Ana María Polo, la doctora Polo del programa ‘ Caso Cerrado ’, que fue el blanco de críticas durante mucho tiempo por lo que sucedía durante el programa y por el tipo de situaciones que se presentaban. En medio de una entrevista, Polo decidió hablar de cómo era realmente el programa, que traspasó todas las fronteras y durante mucho tiempo fue uno de los mas vistos.

Ante el cuestionamiento si el contenido del programa era real o los casos eran creados, la doctora Polo se sinceró y explicó cómo funcionaba.

¿Caso Cerrado presenta casos reales o inventados?

“Caso Cerrado era un programa de televisión para entretener. Esos programas eran recreados, habían personas que eran los verdaderos, venían los verdaderos y pasaban cosas; y había un contrato de arbitraje que se firmaba”, dijo en la primera parte.

Luego explicó que: “Los demás casos, muchos eran recreados, pero casos reales que habían pasado. La gente me dice que ‘todo eso era mentira’, señores eran dramatizados pero la gente cree que todo el mundo es un actor, pues no señores, hay gente que no tiene miedo a las cámaras, que son naturales, que tienen una idea de algo y van y los hacen y lo hacen muy bien”.

Respecto a las historias que se presentaban en el programa aseguró que: “era real y para mí ese es el valor más increíble de ‘Caso Cerrado’, porque estás contando una historia que le pasó a alguien y que tuvo un desenlace, tuvo algo. A veces agarrábamos casos que estaban pendiente en la Corte Suprema de Estados Unidos, antes de que ellos dieran su decisión y entonces, dramatizábamos ese caso”.

El video generó miles de comentarios de los usuarios de internet que dicen: “Tengo 24 años y con mi abuela seguimos viendo ´Caso Cerrado’ sea dramático o real es muy lindo y entretenido”, “Yo lo primero que aprendí sobre educación sexual fue gracias a ‘Caso Cerrado’”, “No importa si era real o falso caso cerrado es maravilloso, tiene unas historias wow, adoro a la doctora Polo una maravilla” y “‘Caso Cerrado’ fue el mejor programa del mundo... según mi pensar”.