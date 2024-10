Ana Lucía Domínguez confesó cuántos kilos perdió después del embarazo

La actriz Ana Lucía Domínguez compartió con sus seguidores cómo han sido sus primeras semanas de maternidad tras el nacimiento de su hija Luciana, el pasado 3 de septiembre de 2024 en España. Domínguez, conocida por su actuación en ‘Pasión de Gavilanes’, expresó la inmensa felicidad que siente al convertirse en madre, comentando que, aunque la experiencia ha sido retadora, está disfrutando cada momento. La actriz señaló que los días han sido agotadores, pero llenos de amor y ternura junto a su hija y su esposo, el también actor Jorge Cárdenas.

En sus redes sociales, Ana Lucía publicó detalles de su nueva rutina de vida, en la que ha aprendido a equilibrar el cuidado de su pequeña con sus actividades personales. Según cuenta, las primeras semanas han sido de adaptación y aprendizaje, pero cada día le permite conocer mejor a su bebé y cómo acoplarse a su nuevo rol como madre. La actriz, quien ha mostrado una actitud muy positiva, dice que ha vivido cada momento con amor y gratitud.

Además de dedicarse a su hija, Domínguez también ha retomado su rutina de ejercicios, aprovechando los momentos en los que Luciana duerme un poco más. A través de su cuenta de Instagram, compartió que ha vuelto al gimnasio y se ha realizado algunos retoques estéticos, como cambiar el color de su cabello y hacerse la manicura, lo que ha sido parte de su regreso a la vida diaria.

Una de las preguntas más frecuentes que le han hecho sus seguidores es sobre el peso que ganó durante el embarazo y cuánto ha perdido desde el parto. Ana Lucía respondió que subió 10 kilos durante la gestación y, sorprendentemente, ya había bajado 8 a los 15 días después de dar a luz. “Fue como magia, gracias a Dios. Me faltan dos (kilos), pero sin prisa, y creo que con la lactancia me ayudará mucho a bajar más de peso”, mencionó, sin obsesionarse por recuperar su figura inmediatamente.

En otro video, la actriz contestó una pregunta sobre cómo logró evitar que le quedara pancita después del parto. Explicó que el ejercicio fue clave durante todo su embarazo. “Hacía ejercicio hasta los domingos, me ayudaba mucho con el dolor de espalda y creo que mantener buenos hábitos y comer bien ha ayudado a que no me quede tanta barriguita. Aunque todavía falta, poco a poco hay que retomar y fortalecer el abdomen”, dijo, recomendando la importancia de mantenerse activa.