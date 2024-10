Epa Colombia habló de lo que significa dejar ir a su hija por su separación

Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia en las redes sociales, ha estado en el ojo del huracán por cuenta de la sorpresiva separación con Karol Samantha, su pareja desde 2022 y con quien se sometió a un proceso de inseminación artificial para poder convertirse en madre de Daphne Samara, su bebé de 6 meses de nacida. Poco a poco a revelado detalles de la situación y ahora habló de lo que ha significado tener que dejar ir a su hija por cuenta de haber terminado su relación.

A través de un video que circula en las redes sociales, Epa Colombia habló de la decisión que tomó para acabar con su relación y las consecuencias que ha tenido que enfrentar, en particular, con tener que alejarse de su bebé.

Epa Colombia debe alejarse de su hija por cuenta de su separación

“Por cosas de la vida, yo tomé una decisión junto a mi pareja. Siempre en las parejas habrán problemas. Siempre uno va a terminar con su pareja y es ahí cuando empieza el problema porque cuando se llevan tu hijo, no sabes el dolor tan grande que siente la mamá que gestó, más pasando por tantos problemas. Hoy ya tengo a mi hija, pero ¿tú sabes que es tenerla y no tenerla?”, dijo en la primera parte del video.

Luego agregó: “Es un momento difícil el cual yo estoy viviendo, pero sabes, a veces siento que Dios lo permite para probar el corazón y creo que acá mi corazón está dispuesto para saber que tomé una decisión de dos, es compartirla de dos, es madurar y saber eso. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, hay que pensarlo, porque llevar un dolor en el corazón y un vacío no se lo deseo a nadie, es algo que tú ni siquiera te alcanzas a imaginar”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Y porqué Karol se tiene que quedar con la niña. el hombre no es quien se queda con el bebé”, “Esa señora Karol tiene un hijo, así que ella sabe lo que se siente parir un hijo, y el hij@ es para quien lo tiene en su vientre”, “yo no había vuelto a opinar porque me parece que un día publican una cosa y al otro día publican otra entonces me parecen poco serias” y “la nena es de las dos, comparte con las dos, correcto lo que dices hay que pensar muy bien antes de tomar decisiones, lo importante ahora es la felicidad de la nena”.