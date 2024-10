¿Participante del ‘Desafío’ estará en ‘Pasión de Gavilanes’? Esto mostró en redes

Varias semanas han pasado desde el capítulo 114 del ‘Desafío XX’, en el que cuatro Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas. Desde ese entonces cada uno de los exparticipantes ha estado más que activo en las redes sociales como lo es el caso de Iván Andrés Arteaga Martínez.

En la competencia llegó con el alias de ‘Arandú’, nombre que tomó por su parecido con el personaje. El joven de 22 años, es entrenador físico y campesino, nació en Lorica, en Córdoba y a su llegada al ‘Desafío XX’ se convirtió en uno de los favoritos por lo que su eliminación derivó en una ola de lamentos en las redes sociales por parte de los más fervientes seguidores del reality de Caracol, pues querían verlo en la final.

Recientemente ha hecho una publicación en su red social Instagram mostrando lo que es su trabajo en el campo y montando a caballo, pero lo hizo al ritmo de la canción ‘Fiera Inquieta’ más conocida como ‘Quién es ese hombre’, que se desprende el éxito dramático ‘Pasión de Gavilanes’, por lo que tal y como era de esperarse las comparaciones con uno de los hermanos Reyes no tardaron en llegar.

“Uy quién es ese Juan Reyes??????? 🦅🦅”, “Ja ja ja ja Juan Reyes? Ja ja ja ja” y “Quien ese papi!! Yo digo que sirves de protagonista de una novela”, son solo algunas de las reacciones que destacan por parte de sus excompañeros del ‘Desafío XX’.

Pese a que no estará en ‘Pasión de Gavilanes’, si lo hará en el ‘Reto 3X Desafío’ al ser uno de los escogidos por el público para regresar a la Ciudad de las Cajas en las que se medirá contra Yan del ‘Desafío The Box 2023′, Francisco del ‘Desafío XX’, Héctor del ‘Desafío 2017′ y otro hombre que todavía no confirma Caracol.