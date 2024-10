Daniela Álvarez mostró la consecuencia que le dejó el usar botines en el desfile de L’oreal

La presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez compartió en sus redes sociales un incómodo detalle que dejó su participación en el prestigioso desfile de L’Oréal, durante la Semana de la Moda de París 2024. Este evento marcó el regreso de Álvarez a las pasarelas, siendo un momento muy especial en su carrera, pero no todo fue perfecto. La modelo reveló que, tras haber utilizado unos botines por más de 12 horas, sufrió una dolorosa consecuencia en su pie.

Álvarez, quien ha sido un símbolo de superación tras la amputación de una de sus piernas en 2020, publicó en sus historias de Instagram que, al quitarse los botines al llegar a su hotel, descubrió una ampolla en el dedo pulgar del pie que todavía no se ha curado. “Miren lo que me pasó, no les había contado que después de haber utilizado por más de 12 horas mis botines el día del desfile de L’Oreal París, cuando llegué al hotel y me quité los zapatos, me encontré esta vejiga. Pues ya saben, por mi falta de sensibilidad en la zona”, comentó en el video.

En la grabación, Daniela mostró la ampolla que aún persiste tras 18 días de haber usado los botines que, según dijo, le ocasionaron la lesión. A pesar de la incomodidad, la modelo no dejó de destacar lo importante que fue este desfile para ella, compartiendo la pasarela con grandes figuras de la moda internacional.

Durante su participación en el evento, Daniela lució un elegante mini vestido blanco de escote cuadrado y tirantes anchos, el cual complementó con los botines negros de tacón ancho que terminaron causando la dolorosa vejiga. Aunque la lesión ha sido incómoda para ella, Álvarez continúa demostrando su fortaleza y agradecimiento por haber formado parte de un evento tan relevante en el mundo de la moda.