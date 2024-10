Revelan la canción que Diomedes Díaz se negaba a grabar y se convirtió en un ícono

El próximo 22 de diciembre se cumplirán 11 años del fallecimiento de Diomedes Díaz ‘El Cacique de La Junta’ y sus canciones convertidas en himnos no paran de sonar en parrandas, despechos, dedicatorias y en especial donde se encuentre un diomedista.

A lo largo de los años se han ido conociendo algunas anécdotas del cantante y esta vez ha sido Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, quien ha contado algo ocurrido en el año 1993 cuando ‘El Cacique de La Junta’ prepara su exitoso álbum ‘Título De Amor’.

“Esta canción ‘Amarte Más No Pude’ de maestro Marciano Martínez a Diomedes le costó mucho para grabarla, porque primero a Juancho Rois no le gustaba la canción. Le hicieron la pista, después cuando la estaban cantando era en vivo y Diomedes decía ‘Esta canción hombre, no me gusta’”, contó Elver Díaz.

Precisó que el representante de Diomedes Díaz en ese entonces le insistió en hacerlo hasta que finalmente lo hizo. Incluso detalló que el cantante agregó la expresión característica del tema por molestar y terminó gustándole a todos, pese a que Diomedes insistía en que no hasta que la terminaron.

“No le tenían fe ni Diomedes ni Juancho Rois le tenían fe a la canción. Y en ese tiempo la pusieron de último, es la última canción de ‘Título De Amor’ ¡Y vea! ¡Les tapó la boca la canción! Es un éxito. Ese CD fue bueno todito, ahí es donde está ‘La Reina’. A veces la canción, cuando uno está grabando, que uno menos le tiene fe ese es el éxito”, contó Elver Díaz.

‘Amarte Más No Pude’ tiene una versión en francés

Es de recordar que ‘Amarte Más No Pude’ es la interpelación de un hombre absolutamente enamorado que es culpado del fracaso de una relación, cuando se empeñó en hacer lo mejor que pudo, sin embargo, esto no fue suficiente y ella se fue sin explicación alguna.

Tiempo más tarde ella regresa arrepentida en busca de una nueva oportunidad tras el fracaso de su aventura, pero el hombre que tanto la amó ya no siente lo mismo, dando como resultado uno de los himnos musicales de Diomedes Díaz.

Hace unos meses atrás fue versionada al francés por la cantante Ambre Zay quien es una cantante belga radicada en Medellín que le ha dado un giro total a la música colombiana al hacer sus versiones de canciones del género vallenato.