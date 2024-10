Ornella Sierra reveló la polémica razón por la que se iría de Barranquilla y viviría en Bogotá

El pasado 17 de junio Colombia conoció el nombre de la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, nada más y nada menos que la creadora de contenido, Karen Sevillano, quien se llevó los $400 millones de premio final. Pero ella no fue la única que brillo en este concurso de convivencia, ya que dentro como fuera del set de ‘Nuestra Tele’, otra influencer se ha ganado el cariño de millones de internautas, Ornella Sierra, mujer que generó polémica por revelar la única razón por la que viviría en Bogotá y dejaría el calor de Barranquilla.

Tras el final del reality, Sierra ha impulsado en demasía su carrera como figura digital, no solo alcanzando 1,3 millones de seguidores en Instagram, también siendo la protagonista del video musical de la canción ‘Fan de tus ojos’, tema de su actual pareja sentimental, el reguetonero Miguel Bueno.

Precisamente ‘Ornelita’ no ha desaprovechado en lo absoluto el pantallazo que pegó, hasta el punto que ha sido invitada a varios eventos en distintas ciudades del país, uno de ellos en la capital, relacionado con una campaña de prevención del cáncer de seno. En medio de este encuentro, la costeña realizó una historia que ha generado conversación, ya que allí habló de la única cosa por la que prefiere estar en ‘la fría’ que en ‘quilla’.

“Nunca pensé en decir esto, pero amo vivir en Bogotá, pero por las ‘pintas’. Aquí hay mucha ventaja con los ‘outfits’. Ustedes aman cuando yo estoy aquí y me dicen que estoy divina y muchas cosas más; uno aquí se puede vestir con un poco de tela encima; además que ustedes me dicen que me ponga cosas así, pero con el ‘culo’ de calor que hace en Barranquilla, antes me pongo las botas”, expresó.