Mamá de P Diddy se pronunció por primera vez desde el arresto del rapero “No es el monstruo que dicen que es”

Mientras que P Diddy se encuentra bajo prisión preventiva, y presenta su tercera apelación, más victimas y relatos salen a la luz. Pero en los últimos días, la madre de P Diddy Janice Combs se pronuncio sobre la actual investigación de su hijo, menifestando mediante su firma de abogados que si bien no es un hijo perfecto, no es la persona que “no es el monstruo que dicen que es (...)Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras(...) ”.

Mamá de P Diddy se pronunció por primera vez desde el arresto del rapero

“perfecto, porque no lo es (...)Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros”, explica. “Es posible que no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario”, continúa. “A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tan estrechamente que resulta aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla. Estas mentiras arrojadas en su contra están motivadas por quienes buscan un beneficio económico y no justicia”, menciona explicitamente en el comunicado.

Sus declaraciones dejaron un sin sabor en la opinión pública, ya que consideraron sus palaras como “descaradas” y “sin ningún tipo de vergüenza ante la magnitud de las acusaciones de abuso sexual, secuestro y amenazas. Queda esperar el resultado de dichas investigaciones en el transcurso de 2025.