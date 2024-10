Recientemente, una creadora de contenido colombiana llamada Mariana Fernández ha capturado la atención de las redes sociales, siendo comparada constantemente con la fallecida presentadora Lina Marulanda. Su belleza, estilo y carisma han despertado recuerdos de la icónica figura de la televisión colombiana, lo que ha generado tanto halagos como debate entre los seguidores. Aunque la creadora toma como un cumplido estas comparaciones “El comentario más frecuente, es el de Lina Marulanda. Seguramente a mucha gente no le parecerá, pero si se fijan en los comentarios de mis videos, no hay uno solo que no lo mencione (..) me tiene sin cuidado (...) he buscado videos de ella y sí me parezco en la voz y en la manera de hablar”.

Ella es la creadora de contenido que está siendo comparada con la fallecida Lina Marulanda

Las similitudes no solo se limitan a la apariencia física, sino también a la forma en que ambas proyectan una imagen de elegancia y naturalidad ante las cámaras. Al igual que Lina Marulanda, Mariana ha logrado conectar con su audiencia a través de una presencia auténtica en las plataformas digitales, ya que sus videos junto a sus caballos ha causado gran acogida. Si bien no se dedica al modelaje o la presentación como Lina, la joven seguirá realizando este tipod e videos en sus redes.

Con un crecimiento constante en su número de seguidores, ha colaborado con importantes marcas y ha empezado a ser invitada a eventos de alto perfil, consolidando su presencia en la industria digital. Su carisma y autenticidad le han permitido ganarse el respeto de una audiencia que aprecia su frescura y su capacidad de generar contenido atractivo.