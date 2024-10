Amaranta Hank llegó a ser una de las actrices de cine para adultos más reconocidas de la insdustria, pero que terminó dejando por decisión propia. En medio de una entrevista, la periodista relató el momento en el que un narco se obsesionó con ella, pero fue él mismo quin la salvó de un ‘hater’.

Amaranta Hank contó cómo un narcotraficante la salvó de un acosador

“Era un tipo malo de un cartel, pero luego pasó algo, el tipo desapareció de todas partes, yo lo bloqueé. Luego yo tenía un ‘hater’ en Twitter que me hacía memes todo el tiempo. me decía que yo era una marrana y cogía fotos de vacas y les ponía mi foto, y tenía bastantes seguidores que también lo seguían en lo que me hacian , asi que me hacian mucho, mucho bullyng”, mencionó.

Hank mencionó que, tras varios intentos fallidos por detener el hostigamiento, fue el narcotraficante, a quien había entrevistado previamente para su documental, quien se enteró del acoso y decidió intervenir. A pesar de la ironía que implica que alguien inmerso en el mundo del crimen actúe como salvador, la periodista reconoció la efectividad de la intervención “Un día muy estresada yo puse un tuit que estaba cansada de esa situación (...) apareció de nuevo el narco y me dijo ‘yo le quito ese problema de encima’ con fotos de la casa donde vivía el tipo, ¿Ustedes saben lo qe implicó rogarle a un tipo malísimo que no le hiciera daño al tipo que me estaba haciendo la vida imposible todos los días (...) efectivamente dejó de hacerme bullyng pero no eran los métodos que yo quería pero fue un desastre”.

Esta revelación ha generado debate entre quienes se preguntan hasta qué punto la influencia del narcotráfico puede permear distintas facetas de la sociedad. Hamaranta Hank aprovechó esta experiencia para reflexionar sobre las complejidades del mundo que ha investigado a lo largo de los años, recordando la necesidad de abordar estos temas con objetividad y profundidad.