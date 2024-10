Alanna Peña presenta su innovador sencillo ‘Ying Yang’ que explora la dualidad como concepto

Alanna Peña es una joven cantante puertorriqueña, que desde muy pequeña mostró una inclinación natural por las artes, en particular la música y el baile. Tan solo con 16 años se incursionó en el mundo de la música y desde ese momento se ha dedicado a perfeccionar su voz y su presencia escénica, estudiando técnicas de canto y baile que hoy forman parte integral de su propuesta artística. Algo que llama bastante la atención y que sin duda es el sello diferencial de Alanna, es su interés por la cultura egipcia, la cual ha querido incorporar con elementos visuales y sonoros en su música. En exclusiva para Publimetro, Alanna Peña da todos los detalle de su último lanzamiento.

Inicialmente, Alanna cuenta que “Yin Yang” tiene un concepto proveniente de la literatura china, que habla sobre las fuerzas opuestas “La idea es que una cosa no puede existir sin la otra; por ejemplo, la luz no puede vivir sin la oscuridad, y viceversa. Es una canción súper sensual que invita a las mujeres a salir del rol tradicional y a asumir un papel más atrevido, con un enfoque distinto” afirma la artista, además de que el video del sencillo fue grabado en el país y tuvo su estreno este 8 de octubre.

¿Cómo fue la experiencia de grabar en Colombia y por qué elegiste grabar aquí?

Realmente fue una experiencia increíble. Logré mi objetivo de salir de mi pequeña isla y explorar lo que el mundo tiene para ofrecer. Encontré muy interesante la cultura y las distintas perspectivas que hay aquí, lo que mejoró mi idea para el video musical, estoy súper emocionada por su estreno. Elegí Colombia, porque llevo toda mi vida queriendo venir para acá, es mi primera vez aquí, pero sé que no será la última. Espero que sea la primera de muchas. Además, hay muchos artistas de aquí que admiro. Una de ellas me inspira un montón y me ha motivado a no rendirme, porque la realidad es que no es fácil, pero logré llegar aquí gracias a mi maestro de canto.

¿Cómo ha sido entrar en esta industria?

Definitivamente, no ha sido un proceso lineal. Ha sido sumamente difícil, con muchas noches en las que estuve llorando en mi cuarto. Es muy frustrante cuando tienes un sueño y te encuentras con personas que te dicen que no, que no sirves para esto. También me pasó que algunas personas se aprovecharon de mí, especialmente en lo económico; me veían como alguien con mucho sueño y, lamentablemente, eso no lo hace fácil. Adicionalmente, siendo mujer es un poco díficil, antes era mucho más complejo, pero todavía hay estereotipos. La realidad es que es un género predominantemente masculino.

A veces lo hacen difícil para las mujeres entrar, porque nos ven como si no tuviéramos mucho que decir. Pero sé que cuando las mujeres conseguimos la oportunidad, también podemos brillar, al igual que los hombres. Siento que hay espacio para ambos géneros en la música.

Alanna Peña habla sobre su interés por la cultural egipcia

En mi proceso de encontrarme a mí misma para seguir adelante con la música, decidí tomar clases de baile y canto con distintos maestros. Hice clases de ballet y hip hop, y fue así como me enamoré del belly dance. El ritmo era muy distinto a lo que estaba acostumbrada a escuchar, y me apasionó tanto que decidí incorporarlo a mi música. Además, siempre me había fascinado la historia de Egipto desde pequeña, así que poco a poco fui adentrándome en esa cultura a través del baile y la música.

Finalmente, la puertorriqueña reveló cuál sería su colaboración soñada, tanto aquí como en su país “Me encantaría colaborar con Karol G y con Blessd. He escuchado mucho su música en Colombia, y sería un privilegio para mí hacer esa colaboración. De Puerto Rico, me gusta mucho Mora.” Indico Alanna. Además, envió un saludo muy especial a todos nuestros lectores:

“Los invito a escuchar mi nuevo sencillo “Yin Yang”. En el video musical, que ya está afuera, podrán apreciar distintos elementos egipcios, como el belly dance. También estaré trabajando en más temas con esa esencia egipcia y con distintos ritmos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @alannapenamusic”