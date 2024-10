Blessd para concierto en Ecuador: “A mis bailarinas y a mí nos respetan”

Los hechos se dieron durante un concierto en Yahuarcocha, Ibarra en Ecuador, al presentarse una pelea en el público de parte de la seguridad, el cantante y un asistente al concierto, quien estaría lanzando licor sobre el escenario durante la presentación, hasta un vaso con hielo que le cayó a Blessd, causándole molestia. Lo que hizo que el cantante parara su show, para exigir respeto por todo su equipo, por su público y por su presentación. Varios videos están circulando en redes, donde grabaron el momento exacto de la discusión.

““Venga tíreme la cosa acá de frente, parcero, ¿tiene mucha rabia o qué? Hasta que no lo saquen de allá no vamos a continuar familia, el mayor cariño hacia ustedes y cómo van a hacer eso, si sabe, están las niñas, las bailarinas, yo valgo ***** las niñas”. Posterior a esto pidió que secaran el escenario por seguridad, “Somos más los que queremos pasarla bien. No es por mí, porque uno no le puede caer bien a todo el mundo, pero es por respeto a mi equipo de trabajo”, señalo el artista

Posterior al llamado del artista, el personal encargado de la seguridad del recinto comenzó a buscar al responsable, que con la ayuda del público pudo ser identificado. No obstante, el agresor se negó a abandonar el concierto, lo que generó una riña que protagonizaron las personas que lo acompañaban, el público y la seguridad. En los comentarios de los diferentes videos, los internautas han aplaudido la reacción del artista, ya que estaba defendiendo su equipo y que ese fue un comportamiento inapropiado para que todo saliera bien en el evento. Al respecto, Blessd no se ha pronunciado en redes sociales frente a lo acontecido, mientras que sus fans del lugar señalaban que por esa razón era que los artistas no solían visitar Ecuador.