Salen a la luz los rincones “prohibidos” de las fiestas de Diddy: sólo accedían las celebridades “de élite”

El escándalo que rodea a Sean “Diddy” Combs ha sacudido la industria del entretenimiento, revelando aspectos oscuros de una de las figuras más icónicas del hip-hop. Durante años, Diddy fue un pilar de la industria, organizando exclusivas y salvajes fiestas que se convirtieron en legendarias. Pero ahora, tras su arresto por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución, las sombras que rodeaban estos eventos han salido a la luz.

PUBLICIDAD

Las celebridades que asistieron a sus famosas “white parties” y otras extravagantes reuniones han guardado silencio o se han limitado a ofrecer pistas vagas sobre lo que realmente ocurría en esos eventos. Sin embargo, el reciente testimonio de algunos insiders ha comenzado a revelar lo que sucedía detrás de las puertas cerradas, especialmente en ciertas áreas reservadas para los más selectos.

Los rincones prohibidos en las fiestas de Diddy

Uno de los aspectos más inquietantes que ha emergido de este escándalo son los “cuartos prohibidos” en las mansiones de Diddy, áreas a las que solo un puñado de invitados tenía acceso. Selma Fonseca, una reconocida fotógrafa de celebridades que asistió a entre 20 y 30 de las fiestas de Diddy a lo largo de su carrera, compartió detalles sobre la dinámica de estos eventos.

“Había ciertas habitaciones que eran estrictamente para algunos invitados especiales. Había un salón en la planta baja y una habitación en el balcón de arriba”, reveló Fonseca.

Si bien la mayoría de los asistentes podían disfrutar de la opulencia y el lujo de las fiestas de Diddy, había áreas en las que solo los A-listers o aquellos invitados personalmente por el propio Diddy podían entrar. explicó. Sin embargo, no todos los presentes eran bienvenidos en esos espacios restringidos.

La fotógrafa también comentó que nunca se le permitió ingresar a esas áreas, por lo que nunca vio directamente lo que ocurría. “Nunca fui invitada a entrar, así que no estoy segura de lo que pasaba ahí dentro,” mencionó y agregó que “donde hay personas ricas y famosas, siempre hay trabajadoras sexuales, aunque son muy discretas.”

¿Que ocurría a las 5 a.m.?

El comportamiento en las fiestas de Diddy ha sido objeto de escrutinio desde hace mucho tiempo, pero pocas personas han hablado públicamente sobre ello. Algunos asistentes comentaron bajo anonimato que las fiestas eran salvajes, pero que el verdadero caos comenzaba alrededor de las 5 a.m. “Lo que sucedía antes de las 2 a.m. no se compara con lo que ocurría a las 5 a.m.,” señaló una fuente a Us Weekly. Según los rumores, una vez que la mayoría de los invitados se marchaba, la fiesta tomaba un tono mucho más oscuro y las reglas del juego cambiaban drásticamente.

Uno de los “códigos” más mencionados por quienes asistieron a estas fiestas era la súbita desaparición de la ropa de algunas mujeres presentes. “Las chicas empezaban a quitarse la ropa, y eso era la señal para que quienes no formaban parte del círculo cercano se retiraran,” indicó una fuente que presenció los eventos.

Diddy no celebraba estas fiestas en solitario. La lista de celebridades que asistían a sus eventos incluye nombres de alto perfil como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker y Ashton Kutcher, entre otros. Estas figuras han mantenido silencio en medio del escándalo, pero sus nombres siguen apareciendo en conversaciones y rumores que sugieren que algo turbio ocurría en esas reuniones.