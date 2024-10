Papá de ‘Los Patojos’ decide abandonar su hogar para tener un nuevo comienzo

El padre del popular dúo colombiano ‘Los Patojos’ ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que decidió renunciar a las redes sociales y, además, abandonar su hogar junto a su hijo menor. Esta decisión, que se tomó en medio de tensiones familiares, lo ha llevado a distanciarse físicamente de su hijo mayor, generando una oleada de especulaciones y reacciones entre sus seguidores, luego de semanas del faleccimiento de su esposa.

¿Por qué el papá de ‘Los Patojos’ se fue de la casa?

Según un video publicado en las redes sociales de la familia, menciona “He tomado la decisión de irme de la casa. Me voy a alejar un poco de las críticas de la gente , que todo el mundo lo critique a uno y esté encima a toda hora, por eso he tomado la decisión de distraerme un poco, y por eso me voy”.

El padre ha pedido respeto por su decisión y aclaró que su prioridad en este momento es la tranquilidad de su familia, especialmente la del hijo menor con quien ha decidido marcharse. Los fanáticos, aunque sorprendidos, han expresado su apoyo en las publicaciones previas a su retiro, esperando que pronto se resuelvan los conflictos personales que han motivado esta separación familiar. En la sección de comentarios de todos los videos que se publicaron póstumos al fallecimiento de Yenny Judith Ariza, los internautas han acusado a Gildardo Ortíz, de la muerte de su esposa sin ningún tipo de prueba.

Así que dichos comentarios y presiones lo han llevado a abandonar su hogar junto a su hijo menor.

Por ahora, no se sabe si esta renuncia será definitiva o temporal, pero la noticia ha generado mucho debate entre quienes siguieron de cerca la vida de esta familia y sus proyectos en las redes.