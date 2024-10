Emocionante, una herramienta que aboga por la salud mental de los jóvenes y de la que Juan Pablo Raba es embajador

El pasado 3 de octubre, la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, más exactamente las instalaciones del colegio Agudelo Restrepo IED, atestiguaron el lanzamiento la campaña Expresate Saludablemente, encabezada por la Agencia para el Desarrollo Internacional - USAID, y las ONG estadounidense ACDI/VOCA; la cual busca que millones de jóvenes y sus familias tengan acceso a herramientas lúdicas y servicios que les permita identificar, comprender y gestionar sus emociones.

En medio de este evento se dio a conocer que el actor Juan Pablo Raba, será embajador de la iniciativa Jóvenes Resilientes, en la que se puso en acción la página web, Emocionante, un espacio en el que los jóvenes pueden encontrar consejos que le permitan abrir la conversación con sus pares o con un adulto, basados en sí sienten rabia, angustia, tristeza o frustración; y los respectivos niveles que hay de estas sensaciones.

Raba es consciente de la importancia de este instrumento digital y de la necesidad de promover espacios en los que se hable abiertamente de la salud mental, como lo ha hecho en su videopódcast ‘Los hombres sí lloran’, del cual grabó su más reciente episodio en la institución educativa mencionada anteriormente, capítulo en el que, entre otras cosas, se habló de las cifras del Ministerio de Salud, que estipulan que el 44,7% de los niños y jóvenes del país muestran indicios de afectaciones en su salid mental.

“Históricamente y socialmente a los hombres se nos ha dicho que no tenemos que mostrar vulnerabilidad, que no tenemos que mostrar sensibilidad y que permanentemente debemos estar fuertes y que tenemos que poder con todo; pero se estaba pasando por alto que los hombres también tenemos emociones, que también sentimos miedo y que tenemos que llorar y desahogarnos. Encontrar y crear estos espacios debe ser algo que con el tiempo se tiene que normalizar y no solamente en la salud mental de los varones, también en general”, expresó Juan Pablo en conversación con Publimetro Colombia.

“Con los adolescentes es distinto porque ellos no entienden lo qué les está pasando y para que esta percepción sea diferente, tenemos que empezar por validar sus emociones y generar espacios en donde ellos pueden identificar cómo se sienten. Quizás el acceso a estos espacios es más fácil para la población adulta, pero para los adolescentes tenemos que establecer un lenguaje y crear canales de comunicación efectivos y esto empieza con un paso fundamental, que los adultos los validemos a ellos. Debe haber un empoderamiento emocional, tanto que hablamos de empoderar, pues bueno, empecemos a empoderar emocionalmente a nuestros jóvenes, hay muchas formas, por medio del deporte, el ejercicio, la meditación y otras herramientas”, añadió.

¿Cuáles son las expectativas de la USAID con esta iniciativa?

A las palabras de Raba se sumaron las de Eric Raymond, subdirector de la Oficina de Construcción de Paz y Gobernabilidad de - USAID, quien le compartió al diario gratuito más grande del mundo las expectativas que tienen con esta campaña que tuvo una activación previa en Riohacha, Barranquilla, Turbo. Apartadó, Arauca y Santander de Quilichao:

“Queremos impactar a más de tres millones de jóvenes y sus familias, acercándolos a los recursos locales y virtuales de apoyo. Al abordar la educación mental desde un enfoque educativo y accesible, la campaña busca transformar la percepción pública sobre ese tema tan importante y al mismo tiempo fomentar redes de apoyo y facilitar los servicios cuando sea necesario”, argumentó Raymond.

“Nuestro objetivo es empoderar a las nuevas generaciones, para que puedan enfrentar los retos de la vida de una manera efectiva. Para que ellos y sus familias puedan gestionar sus emociones de manera proactiva. La salud es indispensable para el desarrollo”, complementó.