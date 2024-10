¿Boda a la vista? ‘Epa Colombia’ le hizo una propuesta de matrimonio a su exnovia

‘Epa Colombia’ sorprendió a muchos de sus seguidores al hacer una inesperada publicación en sus historias de Instagram en la que dejó entrever que la tensa situación con una de sus exnovias está en el pasado, mostrando un clip en el que le pidió que se casara con ella, involucrando un anillo en la ecuación.

Desde la semana pasada, la empresaria ha estado protagonizando una serie de historias en donde dio a entender no solo que extraña a su expareja, Diana Celis, sino que también tuvo un fuerte altercado con quien era su novia en ese momento, Karol Samantha, publicando una conversación tensa que tuvo con ella.

Acto seguido, la creadora de contenido aprovechó para dejar en claro que su relación con Karol había terminado, dirigiéndose a ella como su exnovia y contando que durante un buen tiempo había estado pasando por una situación incómoda con ella.

En una serie de historias, Epa Colombia jugó con la idea de que su expareja solo había estado con ella por conveniencia y que la “buscaba” cuando ella quería, mostrándose un poco afectada al hablar de esta situación, aprovechando la oportunidad para expresarse de mala manera sobre Karol.

Sin embargo, tal parece que su tristeza y su desilusión no le duró mucho, ya que mientras estaba en un evento promocionando sus productos para el cabello, Epa Colombia decidió aprovechar que su exnovia estaba allí para hacerle una especie de propuesta de matrimonio.

En el clip compartido en las historias de la empresaria se puede ver que le entrega a Karol Samantha una caja de regalo, la cual contiene un anillo junto con el mensaje: “¿Te quieres casar conmigo?”, a lo cuál aparentemente aceptó ya que dejó que le pusiera el anillo en su dedo.

Epa Colombia recibió críticas por esta propuesta de matrimonio

A través de la sección de comentarios de una publicación que logró rescatar la historia de Epa Colombia, muchos usuarios de Instagram han dejado todo tipo de mensajes de rechazo, no solo por haberle propuesto matrimonio, sino por hacerlo después de haber realizado comentarios incómodos sobre su exnovia días antes de esto.

“Primero dice que es mala madre y luego le da anillo de matrimonio”, “Spoiler: en unos meses monta captura en las historias que la esposa le quita la mitad de la fortuna y que le quiere quitar la hija”, “Siento que hay algo más detrás de esto, la gente no cambia de opinión así como así”, “Pero esta no le había dedicado un video a la ex, después que era mamá soltera y ahora que se va casar con la que supuestamente ya no tenían nada?” y “Bueno y aquí que pasó? Ellas no eran las que hace unos días se estaban tirando pulla?”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.