Murió el hermano de Madonna, la cantante lo despide en medio de emotivas palabras

Murió Christopher Ciccone, el hermano de Madonna, a los 63 años de edad, esto luego de una intensa batalla contra el cáncer. El momento de luto de Madonna se extiende desde finales del mes de septiembre cuando también murió su madrastra desde 1996.

La misma cantante fue la encargada de dar la noticia sobre la muerte de su hermano Christopher Ciccone por medio de su red social Instagram en la que junto a un seriado de imágenes con él desde la juventud añadió unas extensas palabras para agradecerle, honrarlo y despedirlo.

“Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo. Pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a dar un mal momento por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos a través de la locura de nuestra infancia De hecho, la danza era una especie de pegamento que nos mantenía unidos. Descubrir la danza en nuestro pequeño pueblo del medio oeste me salvó y luego llegó mi hermano, y lo salvó a él también Mi profesor de ballet, también llamado Christopher, creó un espacio seguro para que mi hermano fuera gay. Una palabra que no se decía ni se susurraba en el lugar donde vivíamos”, escribió en primera instancia Madonna.

Precisó que cuando tuvo el coraje de irse a Nueva York para empezar como bailarina su hermano la siguió y desde entonces estuvieron acompañándose en el camino a la cima y precisó que veía a su hermano como el “Papa del buen gusto”.

“Devoramos arte, música y cine como animales hambrientos. Estábamos en el epicentro de todas estas cosas que explotaban. Bailamos a través de la locura de la epidemia del SIDA. Fuimos a funerales, lloramos y bailamos. Bailamos juntos en el escenario al principio de mi carrera y, con el tiempo, él se convirtió en el director creativo de muchas giras. En lo que se refiere al buen gusto, mi hermano era el Papa y había que besar el anillo para recibir su bendición. Desafiamos a la Iglesia Católica Romana, a la policía, a la mayoría moral y a todas las figuras de autoridad que se interponían en el camino de la libertad artística”, siguió Madonna.

Christopher Ciccone era pintor, poeta y visionario al cual admiraba por su gusto impecable. Precisó que durante un tiempo se alejaron y que cuando se enfermó se reencontraron de nuevo y que hizo todo lo posible por mantenerlo con vida.

“Una lengua afilada que a veces usaba contra mí, pero yo siempre lo perdonaba. Alcanzamos las alturas juntos y nos tambaleamos en los momentos más bajos. De alguna manera, siempre nos reencontrábamos y nos tomábamos de la mano y seguíamos bailando. Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos durante un tiempo, pero cuando mi hermano enfermó, volvimos a encontrarnos. Hice todo lo posible para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible”, reveló Madonna.

Madonna finalizó su post diciendo que una vez más, se tomaron de la mano como en el pasado, cerraron los ojos y bailaron juntos. Que se alegra de que ya no sufra y que nunca habrá nadie como él.