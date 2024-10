Kevyn del ‘Desafío XX’ responde a Natalia tras sus declaraciones

Varios días han pasado desde el capítulo 114 del ‘Desafío XX’, en el que cuatro Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

La histórica prueba final en el box negro que requirió de fuerza, agilidad, trabajo en pareja y en especial mucha velocidad contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Tras el desenlace que le dio la victoria a Kevyn y la revancha a Guajira, luego de los sucesos del ‘Desafío The Box 2023′, cada exparticipante ha dicho presente en diversas entrevistas para hablar de su paso por la Ciudad de las Cajas y recientemente fue el turno del campeón de los 20 años en ‘Lo Más Viral’ con Juan Camilo Cortés y Mónica Montealegre.

La respuesta de Kevyn a Natalia del ‘Desafío XX’

Kevyn sostuvo una conversación en la que indudablemente no faltó el tema de Natalia, con quien sostuvo una relación en competencia mientras su pareja lo esperaba en casa con planes de matrimonio. “¿Qué pasó con Natalia en el receso? Te lo pregunto porque Natalia habló de eso, entonces es justo conocer la otra parte”, le dijo Juan Camilo Cortés a lo que Kevyn respondió de manera directa.

“Ella dice que tuve cuatro personalidades, lo vi por allí. ¡Cuatro personalidades! No me conoces ¿Hace cuánto me conoces allá? Lo poquito que de pronto te quise contar. Hablar de mi hijo, que no lo conoce; hablar de una mujer que no conoce. Yo no tengo que hablar mal de mis amigos y mucho menos de la persona con la cual yo tenía tantos años. Ella tomó su camino, yo tomé el mío. Ella tendrá su razón, pero me gustaría saberla. Ella dice que supuestamente me habló, quisiera saber esa razón, que diga la verdad”, indicó Kevyn.

Seguidamente le mostraron a Kevyn parte de la entrevista de Natalia en el que ella repetía lo mismo que él le decía en competencia sobre su relación fuera del ‘Desafío XX’, siendo el punto álgido para la participante enterarse de los planes de boda.

Kevyn asegura que no sabía que se iba a casar

Según Kevyn lo del tema del matrimonio se dio durante una conversación cuando estuvo en la casa Beta en un principio en el que no descartó que podía ser un plan a futuro, pero que ni él sabía que se iba a casar.

“Ella lo está haciendo, está hablando mal de mí, yo no quiero hacer y ojalá diga la verdad… Yo no sabía y me gustaría de pronto decirle a la chica con la que estaba cuándo nos íbamos a casar, yo no sabía, pero Natalia sabe más que yo”, indicó Kevyn.

Kevyn dice que lo de Natalia fue un error

Sobre la relación con Natalia la considera un error, pese a que aceptó que lo hizo porque le gustaba y era lo que sentía en el momento. Indicó que no tiene intenciones de hablar con Natalia pues considera que no está siendo transparente.