Ricardo Arjona reveló detalles de ‘Seco’, su nuevo disco

Desde hace varias décadas el cantante Ricardo Arjona ha sido la banda sonora de muchas relaciones y rupturas, pues no es un secreto que la estructura de sus temas y narrativas combinan el sentimiento puro de la gloria y también el destello indiscutible de un desamor y sus inconformidades.

A lo largo de los años ha presentado un catálogo musical que se pasea por diversos ritmos, pero todos con un punto de analogía: su estilo único, el cual lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales de toda Latinoamérica y más allá de sus fronteras.

‘Seco’, lo nuevo de Ricardo Arjona

Recientemente Ricardo Arjona ha estado muy activo en las redes sociales en donde ha borrado sus publicaciones para centrarse únicamente en contar la historia de lo que será su nuevo álbum de estudio, que lleva por título ‘Seco’ y del cual ya ha liberado la portada.

“Habemus portada. Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al Doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida. El Seco, con pocos años, y sin sospechar a donde me llevaría la vida. Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono para darle forma a las canciones de este SECO aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir. (De la guitarra, les cuento otro día)”, escribió Ricardo Arjona.

Dentro de la misma publicación añadió un video en el que sale tocando uno de sus inseparables instrumentos diciendo que “y compré esta guitarra que le pasa lo mismo que a la gente adulta, no se deja afinar”.

¿Por qué se llama Seco?

En otra de las publicaciones agregó que hay canciones que quieren aprender a caminar, que ya respiran y sienten, que esperan ansiosas el oído atento de los que no se conforman con lo mismo.

De acuerdo a lo que ha dejado ver ‘Seco’ tiene dos temas claves que han sido los adelantos que ha liberado y que llevan por nombre ‘Despacio Que Hay Prisa’ y ‘Todo Termina’. Sobre ‘Seco’ indicó que mucha gente lo conoce o llama por su nombre, apellido o la unión de ambos, pero que quienes lo quieren le llaman de esa forma desde siempre.