Mariah Carey insiste en que no ha llegado Navidad ¿Indirecta para Nicolás Maduro?

Desde mucho antes de los primeros días del mes de octubre comenzó la tendencia en las redes sociales en la que indicaban que la cantante Mariah Carey se estaba “descongelando” para darle paso las celebraciones de la Navidad del año 2024.

En los clips, que se hicieron virales en las redes sociales, se escucha de fondo muy a lo lejos lo que es el intro de lo que es su éxito mundial ‘All I Want for Christmas Is You’ el cual se desprende de su producción discográfica ‘Merry Christmas’ del año 1994. Y a casi tres décadas de su lanzamiento el tema toma auge en cada llegada de la temporada navideña.

“It’s Time” de Mariah Carey junto ‘All I Want for Christmas Is You’ llega el 1 de noviembre

Sin embargo, esta vez, ha publicado un video que es la antesala al que hace cada año, en el que divide los últimos segundos del Halloween a los primeros de la temporada decembrina, para reiterar que la Navidad no ha comenzado.

En el clip está sobre el asiento de un jet privado en el que el capitán habla para decir “Habla el capitán. Bienvenida a bordo Mariah, nos dirigimos al Polo Norte” mientras que Mariah interrumpe una lectura para responderle “¡Todavía no! Lo siento, siempre metiéndome prisa”. Mientras que al pie de la publicación agregó “Para los que preguntan... ¡Todavía no!”.

Tal y como era de esperarse el post de la cantante no tardó en llenarse de reacciones por parte de la comunidad digital quienes indicaron que están listos y que no pueden esperar más hasta que llegué el 1 de noviembre y revele su video al grito de “It’s Time”.

Sin embargo, este video de Mariah Carey pareciera también tener un tinte político, pese a que no dejó prueba de ello, y es que Nicolás Maduro desde Venezuela insistió en que la Navidad en ese país suramericano iniciaría a partir del 1 de octubre y no en noviembre como se acostumbra.

“Desde el 1 de octubre hasta el 15 de enero les digo, con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya: feliz Navidad en paz y felicidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en las calles, en las plazas”, dijo Nicolás Maduro.