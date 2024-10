En los últimos días, las redes sociales han estado llenas de especulaciones sobre una posible ruptura entre Daniela Duque y ‘La Liendra’, una de las parejas más populares en el mundo del entretenimiento digital en Colombia. Los rumores comenzaron a crecer después de que ambos dejaran de compartir tantas publicaciones juntos, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Daniela ha salido al frente para desmentir estas afirmaciones y aclarar la situación.

Dani Duke responde a su ‘separación’ con ‘La Liendra’

A través de sus redes sociales, Daniela Duque abordó los rumores y explicó que todo se ha tratado de malentendidos. Según sus declaraciones, la pareja está atravesando un buen momento y no han considerado la separación. En sus palabras, simplemente han preferido mantener algunos aspectos de su vida privada alejados del ojo público, lo que podría haber sido malinterpretado por algunos.

“Yo no sé por qué la gente cree que terminé con Mauricio, y claro es real. Hace mucho no hago contenido con él. Tenemos casas seapradas, pero dormimos juntos. Se fue ayer para Las Vegas y anda grabando contendio allá. Pero no hemos terminado.”, aseguró Daniela en un video que publicó en su cuenta de Instagram. La modelo e influencer también mencionó que tanto ella como La Liendra están enfocados en sus proyectos personales, lo cual también ha llevado a una reducción en las apariciones públicas de ambos como pareja, pero siguen jutos como pareja sentimental.

Por su parte, La Liendra ha mantenido un perfil más bajo frente a los rumores, pero ha continuado compartiendo contenido en sus redes de manera habitual. Los seguidores de ambos han mostrado su apoyo en los comentarios, pidiendo respeto por su relación y enfatizando que las suposiciones sin fundamento pueden afectar la tranquilidad de las personas.

Con esta aclaración, Daniela Duque deja claro que, a pesar de las especulaciones, su relación con La Liendra sigue firme. Ambos continúan siendo una de las parejas más seguidas y comentadas del mundo digital en Colombia, y parecen estar más enfocados en sus carreras que en el ruido mediático.