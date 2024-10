Elianis Garrido aclaró si tuvo una relación sentimental con el cantante Kaleth Morales

La actriz y bailarina Elianis Garrido habló recientemente sobre algunas de las múltiples informaciones erróneas que se han difundido sobre ella en los medios de comunicación. Durante su participación en el programa ‘Los 40 Colombia’, la artista se refirió a los rumores que más la han afectado a lo largo de su carrera. Entre ellos, mencionó uno en particular que calificó como “irrespetuoso” y que, según ella, resultó muy doloroso para las personas involucradas.

“He leído unas cosas que digo ¿en qué momento estuve ahí? ¡Santo Jesús!”, comentó entre risas durante la entrevista, aunque también aprovechó el espacio para abrir su corazón y compartir algunos episodios difíciles de su vida. Entre esos momentos, recordó su desplazamiento hacia Barranquilla debido a la violencia armada y su participación en el reality ‘Protagonista de Novela’, del cual confesó haberse arrepentido.

Al ser consultada sobre lo peor que ha leído en los medios, Elianis mencionó un rumor particularmente doloroso que la vinculaba sentimentalmente con el fallecido cantante Kaleth Morales. “Hubo un chisme muy morboso, agresivo, doloroso e irrespetuoso, sobre todo para la familia de él, que decía que yo había tenido algo con Kaleth Morales. Yo ni siquiera lo conocí”, aseguró la actriz, subrayando que se trataba de una información completamente falsa.

El origen de este rumor, explicó, podría estar relacionado con la trágica muerte de su primer novio, quien falleció en un accidente de moto. “Falleció mi primer novio, mi primer amor, en un accidente de tránsito. Nunca dije su nombre en televisión por respeto a su familia, porque sigue doliendo”, afirmó Garrido. Sin embargo, durante su participación en el reality, algunas personas comenzaron a hacer conjeturas y a vincular esa pérdida con la muerte de Morales, a pesar de que las circunstancias no tenían ninguna relación.

Elianis enfatizó lo doloroso que fue no poder aclarar el malentendido a tiempo, dado que se encontraba dentro del reality cuando el rumor comenzó a circular. “Ya cuando salgo, el chisme estaba regado”, comentó, lamentando el daño causado. Por respeto al fallecido cantante y su familia, la actriz destacó la importancia de aclarar este tipo de situaciones y, aunque aprendió a no pronunciarse sobre todo lo que se dice de ella, consideró necesario desmentir este rumor en particular.