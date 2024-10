Claudia Bahamón se quejó por la ausencia de esta importante figura en ‘MasterChef Celebrity’

Claudia Bahamón compartió un curioso mensaje en sus redes sociales a propósito de la ausencia de un importante personaje dentro de ‘MasterChef Celebrity’, quejándose en el proceso debido a que no ha podido verlo en las últimas transmisiones del programa, generando también varias publicaciones divertidas al respecto.

La colombiana ha estado al frente del famoso concurso de cocina durante todas las ediciones locales, desde la versión de aficionados, pasando por la infantil, hasta la de celebridades, cuyo formato es el que más ha llamado la atención de los televidentes.

En su paso por este programa, la presentadora ha compartido la pantalla con una gran cantidad de cocineros aficionados y muchas celebridades locales e internacionales del mundo del deporte, el entretenimiento, las redes sociales y por supuesto, la cocina.

Durante cada temporada, Claudia Bahamón hace evidente que logra conectar muy bien con los participantes e incluso con algunos de sus invitados, mostrándose muy emocional cuando alguno de ellos debe partir de la cocina de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, en una reciente publicación en X, la modelo mostró un lado diferente al indicar que está extrañando ver a una figura destacada de este programa durante las últimas transmisiones, haciendo referencia a ella misma debido a que estuvo varios días sin aparecer en el show.

“Ya no me acuerdo cuándo regreso a Masterchef pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa. #MasterChefCelebrity Jajajajaja”, redactó la colombiana en un publicación en X.

¿Cuándo regresa Claudia Bahamón a MasterChef Celebrity?

Si bien la cuenta de Instagram de Masterchef Celebrity ha estado jugando con la ausencia de la presentadora con una serie de divertidas imágenes y mensajes, Claudia Bahamón finalmente rompió el silencio y le contó a sus seguidores cuándo regresará a la pantalla chica.

A través de un post de Instagram, la colombiana compartió una serie de fotos junto al top 10 del esta temporada junto con un mensaje en la descripción en donde revelaría cuándo regresa al programa: “Comenzó esto!!!! La locura lo que se viene amigos! (Bueno y regreso el jueves jajajajaj prometido)”.