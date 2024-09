Puff Daddy: Revelaron fotos de mujeres rodeadas de comida en las fiestas del rapero

Sean “P Diddy” Combs, conocido magnate de la industria musical, ha estado en el centro de una polémica luego de ser detenido por autoridades estadounidenses. Las acusaciones que enfrenta incluyen tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, presentadas en un tribunal federal de Manhattan. Estas denuncias se originaron tras una demanda legal de su ex pareja Cassie Ventura, quien presentó evidencia en video de abusos sufridos en un hotel. Ventura, quien recibió una indemnización de 30 millones de dólares, desató una serie de demandas civiles contra Combs, no solo por parte de mujeres, sino también de hombres, alegando agresiones y conductas sexuales inapropiadas. Además, en la residencia del rapero, se encontraron objetos que aumentaron la curiosidad de las autoridades, como armas y grandes cantidades de artículos sexuales. Del mismo modo, se aclaró que los cerca de 1.000 frascos encontrados en su casa no erand e aceite para bebé, sino de GHB es un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia, y quien lo habría usado para poner en esato de indefensión a sus presuntas víctimas.

Mujeres rodeadas de comida en las fiestas de Puff Daddy

En medio de la investigación y la polémica mediática en la que se encuentra el rapero, salieron a la luz fogorafías del año 2004, donde se pueden ver a varias mujeres completamente desnudas en una mesa con comida a su alrededor, y de esta manera ofreciendo la comida a sus invitados. Por otra parte, se reveló que por esos años grandes personalidades de hollywood como Will Smith y Owen Wilson también fueron parte de dichas fiestas, lo que ha generado más reacciones y una bola de nieve de opiniones y declaraciones siga creciendo con el paso de los días, ya que no solo se está teniendo al rapero en el ojo de l huracán, sino a diferentes figuras públicas que son apreciados por muchos, poniendo en tela de juicio su integridad como personas en redes sociales.

Las acusaciones contra Combs no solo se limitan al ámbito de las agresiones sexuales, sino que también incluyen vínculos con la muerte del rapero Tupac Shakur en 1996. Según informes, Combs habría ofrecido un millón de dólares para ejecutar el asesinato de Shakur, aunque no existen pruebas sólidas que lo vinculen directamente al crimen. Ante los recientes arrestos y escándalos, varias celebridades, como Usher y Justin Bieber, han tomado medidas para distanciarse del rapero, eliminando publicaciones que los conectaban con él. Los rumores sobre su participación en fiestas llenas de excesos han sacudido la industria musical, involucrando nombres de grandes estrellas, incluidos artistas colombianos como J Balvin y Maluma, aunque no se ha confirmado su conocimiento de los crímenes cometidos en las fiestas de Combs.