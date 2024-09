Piter Albeiro recordó cómo la muerte de Martín Elías le cambió la vida: “me puse a reflexionar”

El comediante Piter Albeiro estuvo participando en el pódcast Chiste Interno, del también humorista Oswaldo Graziani. En ese espacio contó varios detalles sobre su vida en las tarimas, pero también se refirió a otras facetas como su participación en MasterChef Celebrity y los esfuerzos que ha hecho para convertirse en un empresario exitoso. Allí, recordó también la muerte de Martín Elías, el reconocido cantante vallenato que falleció en 2017.

Para empezar, Alejandro Leiva, nombre de pila de Piter Albeiro, contó que fue comerciante desde niño. Pero indicó que justo entre el 2016 y el 2017 estaba en un momento complejo de su vida, pues ganaba dinero, pero no lo estaba disfrutando.

Justo ahí, recordó su relación con el cantante vallenato. “Hubo un episodio en mi vida. Yo fui amiguito de Martín Elías, uno de los hijos de Domiedes Díaz, un gran cantante. Él estuvo aquí en Miami. Se presentó en El Doral. Yo fui a verlo, a compartir con él un ratico”, relató Piter Albeiro.

Piter Albeiro contó cómo fue el accidente de Martín Elías

Cuando se vieron, le contó que estaba cansado y que se quería tomar un año sabático. “Al poco tiempo, un accidente. Él salió de una presentación. Quería irse para su casa porque no quería ir a dormir a la ciudad. Estaba a dos horas de camino. Sale de la presentación, sudado, se sube al carro. Se quita el cinturón de seguridad, se empieza a cambiar la camiseta y cuando se está cambiando, un accidente. No tenía el cinturón, la camioneta dio vueltas y se mató. El único que se mató de todo el carro fue él”, contó Piter Albeiro.

Esta tragedia afectó profundamente al comediante, quien señaló que fue un episodio que le hizo considerar muchos asuntos que estaban marcando su vida y su carrera en ese momento.

“Me puse a reflexionar, porque muchas veces uno piensa que la juventud es vida. Y la vida es efímera, el futuro no existe. Yo me puse a pensar, hermano, me llega a pasar algo y mi mamá no se sabe los chistes. Mi mamá es una señora que depende económicamente de mí”, agregó el humorista.

Fue entonces cuando identificó que tenía la necesidad de tener una nueva fuente de ingreso. De hecho, con el paso del tiempo prosperaron varias de sus líneas de negocio. Entre otras cosas, tiene una empresa de renta de carros en Miami, Estados Unidos, y un popular restaurante.

La amistad de Piter Albeiro y Martín Elías

El fallecimiento de Martín Elías afectó mucho a Piter Albeiro y así lo manifestó en 2017, una vez se conoció la noticia del accidente que había sufrido el cantante vallenato.

“Cuando el dia de la muerte llega para alguien tan joven, tan exitoso, debemos refelxionar que ese dia que llegara a todos nosotros no va a diferenciar, ricos de pobres, famosos, no famosos, ni siquiera sanos de enfermos porque la muerte es caprichosa y llega en el momento menos esperado. Así que SEAN FELICES, y hagan felices a quienes están a su lado, no se aferren a nada, vivan intensamente, perdonen a quien los ofenda y sobretodo disfruten de lo que tienen ya y no de lo que les falta; porque al menos tenemos vida y es una sola (SIC)”, sostuvo Piter Albeiro en su cuenta de Facebook en 2017. Allí, además, adjuntó varias fotos junto a Martín Elías.