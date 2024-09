Modelo denunció abuso sexual por parte de un productor estadounidense en Antioquia

“Sé que no soy la primera, pero quiero ser la última”, fueron las palabras de Gabriela Marbella al denunciar el abuso sexual del que fue víctima por parte del productor Jesse Stream originario de Estados Unidos, y quiene es identificado en redes sociales como The Hollywood Hustle. Entre lágrimas, la modelo confesó lo que sucedió en una casafinca en Copacabana, Antioquia, ya que había sido convocada para la grabación de un video musical.

Según su relato, “Este proyecto era para un video musical de un artista amigo suyo de Estados Unidos. Asistí a hacer mi trabajo, con normalidad (...) se vende como un productor audiovisual de trayectoria y renombre en Estados Unidos y que vino a posicionar su marca aquí en Colombia, específicamente en Medellín, y busca modelos del medio que le generen credibilidad”.

Modelo colombiana denunció abuso sexual por parte de un productor estadounidense

Del mismo modo relató la táctica con la que fue abordada por parte de su agresor, recalcando que la asistente del señalado le dijo que “durmiera en la habitación en la cual él tenía sus cosas. Realmente pensé que se estaba preocupando por mi comodidad (...) A las once de la mañana, de la nada, este hombre entra a la habitación, sin mi consentimiento, totalmente desnudo, muy drogado. Elijo no mirarlo, levanto mis manos y le pido que por favor se saliera, que se pusiera ropa, totalmente aterrorizada”, enfatizó.

Pero sin duda, la parte más difícil para Gabriela, fue narrar los momentos en donde temió por su vida “me atacó, me arrastró del cabello por toda la habitación mientras yo intentaba escaparme. (…) Gritaba los gritos más aterradores de mi vida en una casa totalmente aislada donde nadie podía ayudarme. Había una música a muy alto volumen afuera (...) fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada. Empezó a ahorcarme, a asfixiarme, me golpeaba, que yo no iba a salir de ahí viva”.

Ante al denuncia y evidente afectación de la modelo, decidió hacer pública dicha denuncia, con la esperanza de ser la última mujer víctima de Jesse. Posterior a su testimonio, le llegaron más declaraciones de mujeres víctimas, pero al mismo tiempo enfatiza que teme por su vida, ya que también ha estado recibiendo amenazas. Del mismo modo, recalca que la están intentando silenciar, ya que ha tenido que crear tres perfiles de Instagram para que de algún modo la justicia llegue a su favor.