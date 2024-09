Lady Noriega reveló el nombre de la mujer que la “sentenció” a la fama y el reconocimiento

A sus 53 años, la monteriana Lady Noriega es considerada para muchos como una completa leyenda de la pantalla chica colombiana, trabajo que la llevó a estar en algunas de las producciones más afamadas del país como ‘Pasión de gavilanes’, ‘Sin senos no hay paraíso’, y ‘La saga, negocio de familia’. Pero antes de brillar frente a las cámaras y los reflectores, Noriega dedico gran parte de su vida al modelaje y los concursos de belleza, inspirada por una mujer que para ella la “sentenció” a esa vida. ¿Quién?

Noriega fue la más reciente invitada del pódcast ‘Geniales y mayores que yo’, de la cadena Caracol Radio y que es dirigido por la periodista Vanessa de la Torre. Allí la mujer que representó a su tierra en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia an 1991, reveló el nombre de la familiar que la motivó a guiar sus pasos por el camino de las pasarelas:

“Mi abuela fue la que me dañó, eso es lo que la gente no sabe. (...) Ella era una mujer de ascendencia siria; era una mujer muy imponente y de mucho carácter. Cuando nacían mis primas ella iba y les decía “no, esta no se parece a mí”; pero cuando yo nací y me vio ella dijo, “esta es ‘igualita’ a mí, ella va a ser reina”. Entonces ella, desde ‘chiquitica’ me sentenció con el tema del reinado; me traía vestidos, me enseñó a bailar; era un enamoramiento que ella tenía con su nieta”, expresó Noriega con una sonrisa en su rostro.

“En el colegio había reinado y yo era la primera; siempre estaba con el vestido de mi mamá o con el traje de baño. Mis hermanos se burlaban mucho porque desde chiquita yo tenía es chip metido en la cabeza”, añadió esta talentosa artista que aprovechó para hacer un análisis de su vida y dejarle un mensaje reflexivo a sus seguidores con su definición que tiene de la belleza: “Es una traicionera, de hecho tengo una canción para la belleza. En esa canción habló de mi relación con ella y de cómo es posible que ella llegó, estuvo un ratico y se fue, y sin dolor se despide”.

