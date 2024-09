La música en Pedro René Peralta Soto conocido artisticamnte como Chichí Peralta surgió de manera tan natural como aprender a hablar, escribir y hasta respirar, ya que desde sus cortos cuatro años el sonido del tambor llegó a sus oídos y a sus manos gracias a su padre, quien le enseñó a fabricar una tambora a esa edad, y de paso, interpretarla “Lo recuerdo con muchísimo cariño, es algo que me marcó en ese momento, y que hizo que mi mentor, que fue mi padre, me pusiera con esa tambora a caerle atrás a infinidades de ritmos y de música del mundo, que hasta el día de hoy me mantienen haciendo fusiones, y haciendo la música que hago”, son las memorias de Chichí al recordar esos primeros contactos con la música que lo han llevado por un camino donde ha puesto a bailar a todos en algún momento.

PUBLICIDAD

Al ser de República Dominicana, su contacto con los sonidos caribeños es parte de esa columna vertebral musical. Sus raíces afro siempre han estado en sus canciones, como por ejemplo, Un día más de su icónico disco Pa’ Otro La’O. Al estar sumergido en la industria musical moderna, es imposible no cuestionar la salvaje industria musical actual, donde él como artista fiel a sí mismo y no aferrado a la tendencia de la industria, y de paso, teniendo una visión clara de la música que se hace en su país, “Veo a República Dominicana con música excelente, sobre todo en el ámbito de los grupos alternativos, que están saliendo y que están haciendo trabajo excelente para mi gusto, mi opinión muy personal. También en el área de la música folclórica se está haciendo un trabajo increíble, lo siento muy bien, siento que hay muchos jóvenes súper preparados que quieren y apuestan por la buena música y la innovación en la música”.

Chichí Peralta y su Endorfina para sanar y bailar Foto cortesía: Kiko Valenzuela

Y es que ha sido tanta la diversidad instrumental usada por Chichí en sus canciones, que hasta denominó su sonido como World Latin Music, como la definición de unión que puede representar a todos los latinos en el mundo, y es que esos sonidos han sido tan universales, que hasta llegaron a los oídos europeos “Hacer World Latin Music fue desde la primera producción trabajamos con algo súper foráneo para nosotros, como Isla Caribeña, pero nunca pensamos grabar con la London Symphony Orchestra. Tuvimos dos grabaciones con ellos, Pa’ Otro La’O y De vuelta al barrio. Eso me marcó de una forma increíble”.

Y sí, todos en algún momento han bailado o dedicado canciones como Amor Narcótico, Procura o La Ciguapa, que son dedicadas al amor y el cortejo de pareja. Pero de algún modo, el dominicano siempre busca seguir reinventando su música al mismo tiempo que a sí mismo. Por eso, está presentando su canción El meneito - No, no es el mismo que todos en algún momento llegamos a bailar de pequeños -. Esta movida canción que es la esencia de Chichí hecha canción, es el sencillo que le da apertura a su nuevo álbum de estudio Endorfina, que más allá del amor, buscar ibrar esos químicos cerebrales para quien decida escuchar su nuevo trabajo, pueda sentirse feliz “Endorfina, siento que es esa liberación, porque en teoría, científicamente, las endorfinas están para aliviar el dolor. Espero que mediante la música la gente sane, se alivie y se sienta un poco más feliz y pueda impregnarse su alma de todo este trabajo. Estas fusiones que hay, con la delicadeza que se trataron las letras, los instrumentos, la mezcla, toda la parte fue un trabajo para eso, para motivar con cada acorde y cada nota”.