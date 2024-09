Aleja del ‘Desafío The Box’ se pronunció ante posible triunfo de Guajira y pide que no le quiten la copa

La final del ‘Desafío XX’ será este 27 de septiembre a las 8 de la noche por Caracol luego de haber iniciado meses atrás, específicamente el pasado 1 de abril, la edición de los 20 años del reality de todos los colombianos y que sufrió un revés en comparación a las más recientes entregas, pues solo habrá un ganador: Darlyn o Kevyn.

A lo largo de 113 capítulos Darlyn y Kevyn demostraron todo su poderío, y es que los dos tienen algo en común, además de la sed de victoria, pues llegaron al mismo equipo en el primer día convirtiéndose en los capitanes de la casa Beta.

Pero a medida que transcurrió el programa y llegaron a las semifinales, luego de la conformación de los equipos dirigidos por el Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, los semifinalistas tendrían un refuerzo el cual podía ser al escoger a un exparticipante de las 20 ediciones que había tenido el ‘Desafío’. Es así como Kevyn escogió a Guajira quien es la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ mientras que Darlyn optó por Sensei, campeón del ‘Desafío The Box 2023′.

Aleja dice que no quiere que le quiten la copa del ‘Desafío’

Ambas parejas se disputarán el nombre en la copa, así como los 1200 millones de pesos, y ante la especulación en las redes sociales por parte de los más fervientes seguidores del ‘Desafío XX’ quienes aseguran que se filtró que Guajira y Kevyn son los ganadores, la campeona actual, Aleja del ‘Desafío The Box 2023′, habló con Gema en ‘Día a Día’, sobre la predicción de lo que será la final.

“Oiga, bebé ¿quién se gana el ‘Desafío’ hoy?, ¿qué te dicen los astros?”, preguntó Aleja a lo que Gema contestó “Se lo va a ganar Kevyn y Guajira, pero nadie se puede enterar”. Seguidamente continuó la conversación entre ambas sobre la ubicación de los planetas, ante esto Aleja confesó que “yo la verdad no quiero que me quiten la copa hoy, que me den este fin de semana” por lo que Gema exclamó “¡No reina! ¡Ya bájese del burro! Se la quitaron desde hace mucho. Así que dígale adiós”.

Guajira busca la revancha tras perder el ‘Desafío The Box 2023’

El ‘Desafío The Box 2023′ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa lo que se supone iba a ser la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Desde ese entonces y el polémico resultado Guajira ha sido blanco de críticas tras la derrota, pues ella era la ganadora del público. Ahora, desde el pasado 8 de agosto es una de las exparticipantes que se sumó al ciclo dorado del ‘Desafío XX’ ya que fue escogida por Kevyn para acompañarlo en lo que es el camino a la final de la edición de los 20 años del reality de Caracol y confesó que quiso quitarse la vida.

“Cuando el Desafío finalizó yo empecé dos procesos, uno más fuerte que otro. Y fue el personal y el laboral, pero mi real proceso después del Desafío fue muy personal, fue cómo me superé después de haber perdido la final, fue un proceso muy duro en el que yo por encimita les conté que en algún momento pensé en quitarme la vida porque sentía que no podía y sí era un tema de presión social”, confesó Guajira

Ante esto decidió darles un consejo a los semifinalistas y no es otro que ver las cosas bien y hacerlas por ellos, que no tengan ningún tipo de presión social, porque esta los llevaría a pensar o hacer cosas que realmente no tienen en mente.

“Las redes sociales jamás van a ser la vida real. Entonces, mi proceso real fue hallarme, yo me perdí, pero en mí misma, me perdí en mi desilusión, me perdí en mi frustración. Yo me desconocí, realmente yo creo que si no tuviera el apoyo de mi familia yo no estuviera hoy acá contándoles esto. Digamos que lo que se mostró de mí en el Desafío pasado sí soy eso, porque yo no voy a decir que no soy eso, aquí nosotros no actuamos, ustedes saben que no actuamos, pero tal vez mostraron solo una parte de mí”, agregó Guajira

Precisó que ha sido un proceso de demostrar que no solo es lo que la gente vio en ‘Desafío The Box’, sino un proceso de superación con ella misma en el que los errores que vio en televisión que cometió decidió que debía mejorarlos.