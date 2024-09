¿Se siente orgulloso de Bogotá? llegó el Festival de la Bogotaneidad para seguir redescubriendo la ciudad

Durante una semana la ciudad será el escenario de una programación con la que se busca promover el respeto a la diferencia, el sentido de pertenencia, la convivencia urbana y el cuidado de la ciudad como patrimonio común. Para esta edición, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), a través de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, realizará una serie de actividades de transformación social, comportamental y cultural cuyo propósito es mejorar la confianza y la convivencia entre la ciudadanía.

Paneles, foros y espacios de participación pondrán sobre la mesa una conversación abierta frente a temas claves para la construcción de confianza en la ciudad, como la eliminación del machismo, el fomento de prácticas que contribuyan al bienestar mental y físico de la ciudadanía y la correcta disposición de residuos, entre otros.

La agenda comenzará el sábado 28 de 12:00 m. a 9:00 p.m.; y el domingo 29 de septiembre de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. con el Festival de la Bogotaneidad, que se desarrollará en el Parque Bicentenario (Calle 26 #6A-79). Esta será una celebración que invita a quienes la habitan a reencontrarse con el orgullo de vivir en Bogotá y sentirse parte de esta ciudad diversa, vibrante y llena de oportunidades. Durante este encuentro, las personas tendrán la oportunidad de participar en actividades artísticas, culturales y comunitarias que exaltan lo mejor de la capital; además de ser un espacio pet friendly y accesible para todo tipo de público.

“Este evento no solo es una fiesta; es un llamado a la reflexión, a las conversaciones sobre la ciudad, a sentirnos parte de un proyecto en común. Bogotá, además de ser nuestra casa, es un espacio compartido que debemos cuidar y respetar. El Festival de la Bogotaneidad busca, a través del arte, la música, la gastronomía y espacios de conversación, motivar a la ciudadanía a repensar sus comportamientos y comprometerse con el bienestar colectivo. ¿Cómo queremos ver nuestra ciudad en el futuro? La respuesta comienza desde cada uno de nosotros”, afirmó Luis Felipe Calero, subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento de la SCRD.

Programación Festival de la Bogotaneidad

Sábado 28 de septiembre

Agenda pedagógica - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.Espacio que combina conferencias, talleres y actividades para poner en conversación la cultura ciudadana:

1:00 p.m.: Juegos para descubrir lo mejor de Bogotá, mi ciudad, mi casa1:30 p.m.: Cineforo - Los Simpson y las normas sociales2:00 p.m.: Cambios comportamentales para impulsar La Bogotaneidad 3:30 p.m.: Conversatorio - Datos y políticas públicas4:00 p.m.: ¡En Bogotá se puede ser! Hablemos de diversidad e inclusión 5:00 p.m.: Seguimos #JuntosPorElAgua - Guaque y los amigos del agua

Feria Gastronómica - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.Las y los participantes de Sabor Bogotá ofrecerán al público los mejores platos de la comida tradicional de nuestra ciudad y de los sabores que llegaron del mundo y encontraron en Bogotá un hogar. Ajiaco, empanada, onces santafereñas, changua, cocina internacional y mucho más.Estación de meditación - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.Con una vista panorámica hacia los cerros orientales y el icónico Monserrate, la estación de meditación abrirá sus puertas para conectarnos con el bienestar en Bogotá. Parchadero - 12:00 p.m. a 9:00 p.m.Un espacio para ‘parchar’ y jugar mientras compartimos los mejores platos de Bogotá, mi ciudad, mi casa; la casa de los sabores.Presentaciones culturales y artísticas2:00 p.m.: Show de títeres3:00 p.m.: Stand up comedy 4:00 p.m.: Música llanera con Zumbao 5:00 p.m.: Bullerengue 6:00 p.m.: Latin Latas

Domingo 29 de septiembre

Recreovía - 8:00 a.m. a 12:00 p.m. La recreovía con aeróbicos, danzas y ejercicio al aire libre se toma el Festival de la Bogoteneidad.

Agenda pedagógica - 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

9:00 a.m.: Seguimos #JuntosPorElAgua - Guaque y los amigos del agua9:30 a.m.: Juegos para descubrir lo mejor de Bogotá, mi ciudad, mi casa10:00 a.m.: Hablemos del cuidado de los animales de compañía11:00 a.m.: Construyamos una Bogotá inclusiva y accesible12:30 p.m.: Cineforo - Los Simpson y las normas sociales2:00 p.m.: “En tus manos” Protección de especies de fauna y flora

Feria Gastronómica - 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Meditación guiada - 11:00 a.m.

Presentaciones culturales y artísticas

11:00 a.m.: Stand up comedy.1:00 p.m.: Show de música carranguera y bailable con Carranga - La Cyma3:00 p.m.: Show de salsa con Kabala Ensamble4:00 p.m.: N. Hardem en la casa6:00 p.m.: La Etnnia