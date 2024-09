Por esta razón, Margarita Rosa aseguró que prefiere a los libros que a los hombres

Una de las glorias de la actuación en Colombia es Margarita Rosa De Francisco, talentosa mujer que, para el cierre de 2023, recibió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, por su papel en la película ‘El Paraíso’, en la que interpretó a una narcotraficante. Precisamente Margarita es nuevamente tendencia en redes por algo que va más allá de su arte, ya que realizó un post que generó conversación en ‘X’, en el que reveló la razón por la que prefiere a los libros que a los hombres.

La caleña que fungió como presentadora en gran parte de ‘El Desafío’ de Caracol TV, decidió contestarle con contundencia a parte de sus detractores, que de manera cuestionable la tildaron de “Menopáusica falta de pip*”, a quienes le dijo: “Yo no sé, queridas gentes, por qué algunos hombres le dan tanto crédito a un colgajo de carne vulnerable como fuente de felicidad y salud sexual femenina. Algunas menopáusicas (es mi caso) estamos hasta la madre de los pipís del mundo. ¡Vivan los libros! Consuelan sabroso”.

Así fue la vez que Margarita Rosa de Francisco apareció en 'El Show de las Estrellas'

Las palabras de la artista de 59 años generaron una gran conversación en la plataforma de Elon Musk, siendo estos algunos de los comentarios: “Los hombres juran que nosotras somos primitivas como lo son ellos, no se han dado cuenta de que nosotras evolucionamos y no dependemos de un pedazo de carne colgante”, “Yo soy menopáusica y con libros, música, amigos la paso genial”, “Muy triste y desafortunado que semejante Actriz tan maravillosa se haya convertido en una malhablada”, “La ultra derecha no tiene inteligencia. No les pidas nada porque no tiene nada”, y “Excelente y muy inteligente respuesta, admirada Margarita Rosa”, fueron algunas de las reacciones.