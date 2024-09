Hija de Carolina Soto recordó a su tía fallecida con hermoso detalle

Desde hace un tiempo, la presentadora de ‘Día a Día’ reveló que llegó a tener una hermana menor llamada Sofía El Khoury Cepeda, pero lastimosamente falleció a la corta edad de 10 años tras ser succionada por los tubos de desagüe de una piscina en Turquía mientras vacacionaban con su familia. Pese a esta dura pérdida, la familia de Carolina siempre la ha tenido presente en su vida, y ahora, su hija Violeta.

Hija de Carolina Soto recordó a su tía fallecida

En las últimas horas, la presentadora de ‘Día a Día’ conmovió en redes sociales por el detalle que tuvo su hija Violetta con su hermana fallecida. A pesar de no haber conocido a su tía, la pequeña le realizó un dibujo de ella en forma de ángel, lo que conmovió a la presentadora a tal punto de subir el hermoso gesto a sus historias de Instagram bastante conmovida.

Esto solo es el resultado de que a pesar de no haber conocido a su tía Sofía, Carolina Soto se ha encargado de mantener viva su memoria y legado en sus dos hijos. Sin duda, el amor por la familia los mantiene unidos así algunos miembros de esta ya no estén.

Carolina Soto confesó que un ser querido tiene un tumor

La presentadora se ha mostrado muy empática con los animales, por lo que los considera como parte fundamental en su vida y en la de su familia. Asimismo, confesó conmovida la dura situación que está pasando con uno de ellos “Imagínense que Pragita están enferma, ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, pues igual podría vivir mucho más, dios quiera que así sea, pero está enfermita, entonces a mí me ha dado super duro. Tiene un tumor, le encontraron un tumor acá en el cuello, entonces en el proceso de hacerle todo el tratamiento que hay que hacerle, pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo, pero han sido dos semanas vean, no se imaginan, lo que he llorado no está escrito y en medio de todo uno no se puede quedar en medio de esa emoción porque soy mamá, tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas, tengo que estar con ellos”. Esperando poder acompañar a su mascota en estos momentos.