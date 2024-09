Luisa Fernanda W respondió a las críticas de por qué no muestra a sus hijos en sus viajes

Luisa Fernanda W no se quedó callada ante las críticas que recibió en redes sociales sobre la supuesta poca relación que tiene con sus hijos pequeños. Las reacciones surgieron luego de que la creadora de contenido compartiera imágenes y videos de su reciente visita a Italia, donde asistió a la prestigiosa Fashion Week de Milán. Durante el evento, Luisa lució atuendos llamativos acompañada de su pareja, el cantante Pipe Bueno, así como de su cuñado Miguel Bueno y su hermana menor.

En una de sus publicaciones, la empresaria compartió un video en el que detallaba su día a día en el evento de moda, destacando los desfiles, las últimas tendencias y sus paseos por las calles de Milán. También mencionó haber sido la imagen de una reconocida firma de moda y haber tenido la oportunidad de ver de cerca a grandes celebridades, como David Beckham. Aunque muchos de sus seguidores elogiaron su look y su estilo, no faltaron quienes señalaron la ausencia de sus hijos en las publicaciones, generando un debate entre los usuarios.

Anteriormente, Luisa había mencionado que se preparaba para asistir a este evento con sus hijos, lo que generó expectativas entre algunos de sus seguidores. Sin embargo, al no mostrarlos en las fotos y videos, algunos internautas comenzaron a cuestionar su rol como madre. “Casi nunca la veo compartiendo con los hijos”, comentó una usuaria en una de sus publicaciones. En lugar de ignorar el comentario, como suele hacerlo en muchas ocasiones, Luisa decidió responder.

“No hay necesidad de basar todas mis publicaciones en mis hijos, son niños. Saludos”, fue la respuesta contundente de Luisa Fernanda, dejando claro que, aunque no suele mostrarlos constantemente en redes sociales, esto no significa que no pase tiempo con ellos.

La influencer ha sido enfática en proteger la privacidad de sus hijos en distintas oportunidades, a pesar de la presión constante de sus seguidores por ver más de su vida familiar. Otros apoyaron su decisión de no publicar a sus hijos por seguridad.