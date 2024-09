Ana María Orozco fue portada de importante revista y mostró su transformación

Ana María Orozco, conocida por su icónico papel como Beatriz Pinzón Solano en Yo soy Betty, la Fea, ha sido la más reciente portada de la revista Marie Claire Colombia, la cual llegó al país en 2024. En esta edición, Orozco mostró su notable transformación tanto en lo personal como en lo profesional, compartiendo reflexiones sobre su larga carrera como actriz y el impacto de su personaje en la cultura actual.

PUBLICIDAD

Ana María Orozco fue portada de importante revista

Durante la entrevista con Marie Claire, Orozco habló sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria y cómo su visión sobre el concepto de lo masculino y lo femenino ha cambiado con el tiempo. La actriz enfatizó la importancia de desafiar estereotipos y encontrar un equilibrio en las representaciones de género tanto en su vida personal como en los personajes que ha interpretado mencionando “Sigue siendo una lucha. No sé si tengo las respuestas, pero sí sé que todavía hay mucho que trabajar. Hay que cultivar nuestra conciencia para seguir materializando todo. Se están dando grandes cambios, pero estos deben darse desde una resistencia que no invite a una lucha combativa; debe haber un punto en donde esa confrontación se trascienda. Soy fiel creyente de la conciliación entre las fuerzas femenina y masculina, para lograr integrarlas. Vamos por buen camino, lo veo en mis hijas por lo que están viviendo y creo que hemos avanzado mucho”

Uno de los temas más destacados fue el impacto que su interpretación de Beatriz Pinzón Solano ha tenido en la sociedad. Orozco recordó con cariño cómo el personaje rompió moldes y resonó con tantas personas, especialmente en términos de autoestima y belleza no convencional. Frente a esto mencionó “Aunque no parezca, pero pienso que el impacto que tuvo en su momento fue el que puso sobre la mesa un tema del que no se hablaba en las telenovelas y los medios de comunicación. Fue totalmente disruptiva la forma en cómo Betty rompía los estándares de belleza o paradigmas de una telenovela tradicional. Es una historia universal, pensada inteligentemente desde sus inicios como una radiografía de la sociedad, en donde nos cuestionamos lo que es bello o no, sobre todo en las mujeres, dentro de una sociedad en donde juegan tantos elementos enfocados a definir la belleza”.

Finalmente, la actriz expresó su gratitud por seguir siendo relevante en la industria del entretenimiento, y cómo la oportunidad de aparecer en la portada de Marie Claire Colombia simboliza una nueva etapa en su vida, en la que busca continuar desafiando límites y explorando nuevas facetas como mujer y actriz.