BIME Bilbao 2024 llega con gran representación colombiana

Tras su exitoso paso por Bogotá el pasado mes de mayo, BIME, el encuentro internacional de industria musical de referencia mundial, desvela los nombres y novedades de la programación de su decimoquinta edición. Profesionales, artistas, estudiantes, instituciones, marcas y agentes de todo el mundo se darán cita del 29 de octubre al 1 de noviembre en Bilbao, transformando la ciudad en el foro donde trazar, de forma conjunta, el mapa que guíe el siguiente capítulo de la música.

En esta nueva edición de BIME, el hilo conductor será “Territorios”, un concepto que permitirá explorar las oportunidades y desafíos de la industria musical en un contexto de “glocalización”. En respuesta a los cambios impulsados por la inteligencia artificial, el ticketing y la distribución digital, BIME fomentará un diálogo profundo sobre la diversidad musical, las colaboraciones internacionales y la preservación de tradiciones. Además, se abordarán aspectos críticos como el emprendimiento, el crecimiento personal, los desafíos legales y las tendencias en torno a la música en directo y la música grabada, todos esenciales en un momento decisivo para la evolución del sector.

Colombia cuenta con una delegación de artistas y profesionales asistentes a esta edición de BIME en Bilbao, conformada por María Claudia Parías, Directora de IDARTES; Xiomara Suescún, Directora del Centro Nacional de las Artes; Catalina García, Directora de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia; Adrián Sabogal, Director de Marimbea. En representación artística estarán presentes Esteman, Nicolai Fella, Julio Victoria, Santiago Navas y Gabriela Ponce.

Voces clave para pensar el futuro

En la programación de BIME Pro se encuentran grandes artistas y profesionales como Kase.O (ES) que junto al colombiano Nicolai Fella (CO) y la dominicana J Noa (DO), hablarán sobre el pasado, el presente y el futuro del rap; Ana Tijoux (FR/CL), poniendo en valor los nuevos formatos de promoción; o Andrés Pérez (ES) y Ferni (ES), de Saikoneta, el equipo que consiguió el mayor lanzamiento independiente de la historia de España con el artista Saiko. También se unen Blanca Salcedo (ES), directora general de Sony Music España; Itzel González (MX), promotora en OCESA y el festival Vive Latino; Michel Vega (US), CEO de Magnus Talent Agency; y el equipo de Little Spain, que hablará de la creatividad sin límites y las estrategias de branding en la música; Scott Cohen, CEO de JKVX, pionero y clave en la evolución de la industria musical; el polifacético artista catalán Albert Pla; la galardonada compositora británica Errollyn Wallen; la artista María José Llergo, innovadora del flamenco y ganadora de un Goya; Andreas Katsambas, presidente de Chartmetric; Elijah, experto en marketing, DJ, y director creativo de Make The Ting; Tamsi McLarty, escritora y fundadora de Music Industry Therapist Collective (MITC); Alexandra Lioutikoff, presidenta de LATAM y US Latin de Universal Music Publishing; y Toni Segarra, director creativo y socio fundador de Alegre Roca, considerado uno de los mejores creativos del siglo XX de España. Con los “territorios” como hilo conductor, se conversará en torno a temas como la exportación y el descubrimiento de la música española; el contexto, usos y debates en torno a la Inteligencia Artificial en la música; el futuro de la música en vivo y salas de conciertos, o estrategias de éxito de UK-Korea para las exportaciones musicales, entre otras.

BIME contará también con la presencia del destacado artista vasco Fermin Muguruza, quien, celebrando 40 años de carrera, continuará llevando el euskera y la identidad de su pueblo por el mundo. Muguruza participará en una conversación titulada “Muguruza FM 40 Internazionala”, junto a la periodista tolosarra Garbiñe Ubeda y dos artistas internacionales: el rapero, actor y activista palestino Tamer Nafar y la rapera, activista y compositora argentina Malena D’Alessio, quienes también formarán parte del programa de showcases de BIME Live. Este diálogo, que se llevará acabo en euskera, inglés y castellano, con traducción simultánea, explorará la trayectoria de Muguruza, el papel de la música como herramienta política y las identidades culturales de los pueblos en un mundo globalizado.

Tras catorce ediciones, BIME se ha consolidado como un espacio de referencia internacional, convirtiéndose en la brújula que marca el camino entre Europa y América, trazando rutas de encuentro y colaboración entre ambos lados del océano. Considerado uno de los grandes altavoces y espacios de visibilización para profesionales de todo el mundo, BIME es ya una cita ineludible de las industrias culturales y creativas que cuenta con el apoyo de instituciones clave como el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Acción Cultural Española, ICEX, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco Ministerio de Cultura de Colombia, Ministerio de Cultura de Chile, Ibermúsicas o Factor Canadá, entre otros. Además, BIME contará con delegaciones profesionales e instituciones de diferentes países como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Hungría, Países Bajos o Portugal, que se reencontrarán para seguir generando nuevas oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico.

El diálogo y el networking está siempre disponible a través de bime.org y su plataforma online que se mantiene activa durante los 365 días, que permite participar desde todas partes del mundo, además de acceder al networking en cualquier momento. El lugar de encuentro virtual donde mantenerse en conexión con profesionales de la música a nivel mundial, y donde volver a ver los debates y ponencias que tuvieron lugar durante las ediciones anteriores.