“Siento un fresquito que ese man se haya ido” Cony Camelo tras la salida de Franko Bonilla

La reciente eliminación del humorista Franko Bonilla de MasterChef Celebrity no solo dejó sorprendidos a muchos televidentes, sino que también generó una reacción particular de su compañera de competencia, Cony Camelo. La actriz, quien nunca tuvo una buena relación con Franko durante el programa, no ocultó su alivio ante la salida del comediante, declarando con una sonrisa: “Yo siiento un fresquito, la verdad de que ese man se haya ido”.

Desde el inicio del reality, las tensiones entre Camelo y Bonilla fueron evidentes. Diferencias de personalidad y comentarios cruzados en varias pruebas hicieron que su relación se deteriorara con el paso de las semanas. La eliminación de Franko, tras fallar en la preparación de unas hamburguesas, marcó el final de una dinámica incómoda dentro de la cocina de MasterChef. Cony, por su parte, no dudó en expresar su satisfacción de continuar en la competencia sin su rival, lo que dejó claro que la relación entre ambos no logró superar las tensiones vividas en el programa.

Las palabras de Franko a Cony Camelo después de su salida

En la salida del humorista, no desaprovechó para referirse a Cony Camelo como una persona déspota. En redes sociales tampoco perdonaros la actitud de la actriz, quien se ha ganado varios retractores en redes sociales por las diferentes palabras que le dirigó a Franko en su momento. Con frases como “Cony es la de los enemigos imaginarios, que asco de personaa, ella siente que se mega supero porque salió primero Franco, lo que no sabe es que como personaaaa se queda cortisima”, “sigue a usted Cony, porque franco cocinaba mal pero no era mala persona como usted”, entre otros comentarios hasta subidos de tono en la red social ‘X’.

Del mismo modo, muchos esperan que la próxima eliminada sea la actriz, no por sus preparaciones ni desempeño en la cocina, sino por su manera de ser con los demás participantes.