Franko Bonilla y sus mejores momentos en ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo 76 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ trajo consigo el reto de eliminación, en el que se enfrentaron los actores Jacques Toukhmanian, Juan Pablo Llano, Ilenia Antonini y la medallista olímpica Caterine Ibargüen, así como el comediante Franko Bonilla quien quedó fuera de competencia.

PUBLICIDAD

Franko Bonilla llegó con el plato llamado “Me fui a la fija” el cual era una hamburguesa que cuando Jorge Rausch la vio lo primero que hizo fue preguntarle qué era y cómo veía su plato al compararlo con el de los demás. Posteriormente llamó a Adria Marina y Nicolás de Zubiría a que se acercaran a ver lo que hizo.

El comediante dijo que lo mejor era ser honesto y que le faltaron ingredientes como la albahaca y el aguacate. Jorge Rausch vio que el arroz estaba crudo. Los chefs no probaron el plato ya que no estaba a la altura y lo eliminaron inmediatamente sin necesidad de deliberar.

Sin embargo, el comediante protagonizó grandes momentos en competencia entre peleas, pines de ‘la inmunidad’, cachetes de Jorge Rausch y hasta extravagancias con sus platos que no pasaron desapercibidos.

Tensión entre Camilo Sáenz y Franko Bonilla

En el capítulo 5 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dejó a la expectativa a muchos, pues a los delantales negros Camilo Sáenz, Martina ‘La Peligrosa’, Ilenia Antonini y Franko Bonilla les tocó el reto de salvación.

El reto se trataba de una preparación libre con despensa abierta, pero con sorpresa que llegarían más adelante, pues los participantes tendrían que cambiar de lugar para atender la preparación de sus compañeros.

Sin embargo, en pleno reto se dieron diversas situaciones incomodas en la que Camilo Sáenz cuestionó severamente el trabajo que Franko Bonilla hizo en su estación, por lo que no disimuló su molestia ante las cámaras, desatando así varias reacciones en las redes sociales de desaprobación.

PUBLICIDAD

Pese a todo Franko Bonilla terminó siendo el ganador del reto de salvación quitándose así el delantal negro, lo que le garantizó una semana más en la competencia y librarse de estar en el grupo en el que estuvo el primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Franko Bonilla acusa a Alejandro Estrada

En el capítulo 18 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ hubo un reto de salvación en el que 14 delantales negros formarían parejas para hacer una preparación, solo que un detalle que no esperaban y es que en vez de trabajar en equipo lo harían por duelos.

Es así como el uso de semillas se hizo presente en las propuestas de recetas que cada uno tenía, y las parejas quedaron conformadas por Cony Camelo y Marcela Gallego, quienes protagonizaron un tenso momento en la edición anterior, así como Andrés Toro con Ricardo Henao; Jacques Toukhmanian y Carolina Cuervo; Dominica Duque y Paola Rey; Juan Pablo Llano y Vicky Berrío; Víctor Mallarino y Nina Caicedo, junto a Franko Bonilla con Alejandro Estrada.

Los dimes y diretes en medio de la confusión entre Cony Camelo y Marcela Gallego volvieron a decir presente, y más adelante un momento incómodo que dejó a todos con la boca abierta entre Franko Bonilla y Alejandro Estrada. El comediante denunció delante de todos que el actor le arruinó su plato en un momento tenso que generó tensión entre todos los presentes.

“Yo quiero solicitar que me permitan 30 segundos que necesito contar algo, decir algo que sucedió y que por respeto a la cocina y a todos los que me están escuchando yo creo que debo contarlo. Cuando pudimos bajar las manos, Alejo se va desde su lugar de trabajo hasta el mío y al pan, estuviese malo o no porque estaba horrible, pero al plato que yo voy a presentar metes los dedos y los rompe. El pan no está bien cocinado, es lo peor, yo asumo ir a eliminación, pero siento que independientemente de la estrategia que tenga cada quien siento que eso no puede pasar”, dijo seriamente Franko Bonilla.

Inmediatamente Alejo argumentó los motivos por lo que hizo, pero el comediante indicó que quisiera creerle, pero que hay reglas por cumplir, como lo es cada vez que la presentadora Claudia Bahamón grita “manos arriba”.

En los testimonios individuales los participantes se refirieron al respecto como el caso de Dominica Duque quien consideró la acción de Franko Bonilla como un último recurso para ganarle a Alejandro Estrada.

“Me parece un poco exagerado todo. No de pronto sintió una injusticia, pero luego sale el man también había metido la mano. Franko es lo que diríamos como sapo. Es una delgada línea entre ser ético y mezquino”, dijo Cony Camelo

Seguidamente Franko Bonilla y Alejandro Estrada debieron pasar al atril a presentar sus platos, pero no fueron juzgados por los chefs quienes inmediatamente les recordaron las reglas y les pusieron un delantal negro por lo que van directamente.

Primer cachete de Jorge Rausch para Franko Bonilla

‘MasterChef Celebrity Colombia’ avanzó y específicamente el capítulo 25, llegó un reto de salvación en el que los perros calientes y las hamburguesas eran quienes protagonizaban la edición bajo una línea de creación sobre recuerdos del pasado.

Es así como Ilenia Antonini, Roberto Cano y Alejandro Estrada por tener el pin de inmunidad designaron el tema y la preparación que le tocaría a cada uno de los participantes en las estaciones.

Una de ellas era partir desde cero, pues para el perro caliente tenían que hacer la salchicha, por lo que Alejandro Estrada escogió a Franko Bonilla entre ellos, lo que no le gustó al comediante

“Yo creo que dentro de ese impase que hubo entre él y yo hace unos retos atrás yo creo que él se la jugó diciendo esta es la más complicada se la dejo a Franko”, dijo Franko Bonilla.

El reto inició con 60 minutos de preparación y la despensa abierta, con la condición de los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch de que solo salvarían a uno solo, lo que generó molestia entre los delantales negros.

Luego de la tensión y pasión que se vivió en algunas de las estaciones, cada uno de los participantes fue pasando al atril y ese fue el caso del comediante Franko Bonilla quien llegó con un plato llamado “Mirin” basado en la primera bicicleta que tuvo y de su padre quien le enseño a manejarla.

Al perro caliente le puso un dulce de piña y la salchicha la hizo con dos carnes lo que para Nicolás de Zubiría fue una propuesta creativa, mientras que Adria Marina le dijo que estaba hecho a su medida y Jorge Rausch se limitó a decirle gracias, cuando se fue hasta donde él a darle el cachete.

Delantal a Franko Bonilla por “sapo”

Tras capítulos después en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el 28, hubo un reto libre en el que tenían que preparar una proteína, guarnición y salsa, solo que una de ellas tenía que ser en el horno con un determinado tiempo para cocinar, debido a la edición anterior en la que compitieron por 60, 45 y 30 minutos.

Los chefs los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch reiteraron lo que dijeron al principio de la edición y es que solo escogerían ocho platos, entre los cuales estén los más interesantes y lo que consideren que no cumplen con las expectativas.

Terminado el reto los participantes fueron pasando y en un momento la presentadora Claudia Bahamón reiteró que había un pin de inmunidad y un delantal negro, a lo que los chefs recordaron que podían ser más.

Claudia preguntó si había un voluntario en pesar y Franko Bonilla alzó la mano, a lo que Claudia le indicó que no estaba en la lista de los que pasarían y el comediante le dijo que no le importaba por lo que fue el cuarto en pasar. “De metido, de protagonista” exclamó Carolina Cuervo de inmediato.

El plato de Franko se llamó “el piñeron camarón empiñado”, el cual era un ceviche sobre una cascara de piña lo que desató las burlas de los chefs, debido a que no era una preparación al horno.

Pese a que no cumplió con el reto Nicolás de Zubiría le dijo que el ceviche estaba bueno. Y se retiró del atril mientras sus compañeros se preguntaban si quería ponerse de verdad el delantal negro. “Ojalá le pongan un delantal negro y no lo vuelvan un chiste”, indicó Cony Camelo.

Llegó el momento de la decisión de los tres chefs por lo que le pusieron delantal negro a Martina ‘La Peligrosa’ y Marcela Gallego, así como a Franko Bonilla por haber pasado sin ser llamado. “El delantal negro se lo ganó por sapo”, dijo Caterine Ibargüen.

Franko discute con Adria Marina

En los primeros segundos el capítulo 52 se notó la rivalidad instaurada en la competencia en lo que fue un reto de campo. Los equipos eran liderados por los cuatro pines de inmunidad de ese entonces, es decir, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Alejandro Estrada y Dominica Duque.

El equipo morado tuvo de líder a Alejandro Estrada quien dirigió a Jacques Toukhmanian y Franko Bonilla. Se trato de un reto de sándwich en el que la chef parece que llegó en un momento inapropiado pues la tensión reinaba en la estación. En pleno reto llovía, y 30 eran los paltos que tenían que preparar, Adria sugirió llevarlos todos a un mismo lugar y estalló la tensión.

“Con toda la disculpa de la chef, pero es el momento en el que menos podemos ponernos a hablar”, dijo Franko Bonilla a lo que la chef le contestó “A ver, es que Franko, si fueras inteligente escucharías al chef, tiene más experiencia”.

“Yo estaba corriendo, solo habíamos emplatado cinco platos”, agregó Franko Bonilla y la chef no dudó en recriminarle que “Tú te tomas personal las cosas”.

Franko se salvó por un cachete con receta del chef Ramírez

Durante el capítulo 54 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó un reto de eliminación entre los actores Roberto Cano, Ilenia Antonini y Jacques Toukhmanian, así como el comediante Franko Bonilla.

El reto era libre, es decir en el mundo de la sal o el dulce, por lo que para ello tendrían un tiempo de 60 minutos con la entrada ilimitada a la despensa. La tensión se apoderó de cada una de las estaciones, pero en especial énfasis en Franko Bonilla, al que la mayoría pensaba que saldría de la competencia.

“Necesito que le alcance, porque uno le tiene que demostrar a la gente que ellos no determinan qué puede hacer uno o no, donde puede estar uno o no y que posibilidades tiene o no”, dijo Dominica Duque

Momentos más tarde en el tiempo se agotó y uno de ellos sería evaluado por última vez en el atril por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch. El primero en pasar fue Roberto Cano al que le criticaron el punto de sal, ya que le faltó. Y seguidamente fue el turno de Franko Bonilla.

Franko llegó con un plato llamado “la fina lealtad” el cual era un atún, con ajonjolí tostados, cubos de zapallo y un pure de cubio rostizado que ya había practicado con un chef que le da clases y que prometió sería la preparación que haría en un reto de eliminación.

Los elogios de parte de Jorge Rausch no tardaron en llegar luego de “hacer magia” cambiándole el color a una salsa que llevó el comediante y seguidamente darle el anhelado cachete que acostumbra el chef cuando un plato lo sorprende. “Su plato es espectacular. Es su mejor plato, pero de lejos”, dijo Jorge Rausch y le dio el cachete.

Pin de ‘Inmundidad’ para Franko por unas lentejas con piña

Durante el capítulo 57, todos tendrían la despensa abierta para un reto de 60 minutos en el que el arroz y los granos debían estar presentes en una preparación de la que comerían seis personas, es decir los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch junto a tres foodies.

Las preparaciones serían individuales y cada uno de ellos fue pasando a la mesa de evaluación hasta llegar el turno del comediante Franko Bonilla, quien llegó con un plato llamado “ensalada manicomio”. Franko Bonilla la definió como una entrada de pimentón, lentejas, chorizo, carne de cerdo, camarón, arroz y piña. Nadie lo quería probar, pero tuvieron que hacerlo

“Lenteja con piña, todo el mundo está como quién arranca. Lenteja con piña es donde arrancan los problemas”, dijo Nicolás de Zubiría. Por su parte Adria dijo que “A simple vista se ve el camarón está recocinado” a lo que Rausch contestó “Eso es lo de menos ¡Todo está malísimo!”.

Tras la deliberación de los chefs y sus invitados empezaron a exponer los porcentajes obtenidos de los votos. La puntuación más alta fue 9.1 para Caterine Ibargüen hasta llegar a la menor.

“La persona que se lleva delantal negro con 3.1 ya lo tiene, Franko. Por tanto, seguimos en la lista”, dijo Claudia Bahamon por lo que Jorge Rausch agregó “No, espere un segundo, hay que premiar”. Adria Marina exclamó “Hay que reconocerlo” Adria Marina y Nicolás de Zubiría expuso “Es merecedor, de un galardón, del famoso pin de inmundidad”.

Franko le habló mal a Claudia Bahamón

‘MasterChef Celebrity Colombia’, arribó a su capítulo 60 en un reto de salvación en el que los delantales negros conformados por Juan Pablo Llano, Jacques Toukhmanian, Cony Camelo, Dominica Duque, Alejandro Estrada, Martina ‘La Peligrosa’, Vicky Berrío y Franko Bonilla buscaban subir al balcón y esquivar el reto de eliminación.

El reto tenía que ver con la gastronomía de otros países, por lo que algunos escogieron China, India, Italia, Estados Unidos y Colombia, el cual marcaba por medio de un pasaporte las especias de uno de los patrocinantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ que debían usar en cada una de sus preparaciones.

Con la despensa abierta y 60 minutos inició la preparación y con ello la tensión en cada una de las estaciones, así fue el caso del comediante Franko Bonilla quien escogió Colombia y quiso homenajear la gastronomía, pero la vista de los chefs a su puesto le dejó un sinsabor, pues le tocó empezar desde cero debido a las condiciones de su plato.

Tal y como es costumbre la presentadora Claudia Bahamón visitó a los participantes para darles una ayuda, y cuando llegó el turno de Franko Bonilla le indicó que la carne que estaba preparando se veía seca desde la parte superior. Seguidamente le preguntó si la cortaría para presentar y los motivos por lo que no había emplatado cuando quedaban pocos minutos para vencerse el tiempo.

“2 minutos y medio, Franko”, dijo Claudia Bahamón a lo que le respondió “¡Ok! ¡Ya Claudia! Regálame un segundo por favor que no tengo ni idea qué voy a hacer”. La presentadora le insistió para ayudarle, pero la actitud de Franko prosiguió en medio del estrés del momento, pues pese a que quiso hacer un plato común, seguía retrasado en lo que haría. “Venga y le digo algo… ¡No me hables feo!”, le indicó Claudia Bahamón a lo que el comediante respondió “Perdóname las veces que he sonado feo”.

Finalmente, el tiempo llegó a su fin y al pasar al atril no hubo sorpresa, pues el plato de Franko Bonilla fue criticado por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch. Fueron los actores Juan Pablo Llano y Jacques Toukhmanian quienes se ganaron subir al balcón.

Segundo pin de la ‘Inmundidad’ para Franko

El capítulo 62 ‘MasterChef Celebrity Colombia’ esperaba a los participantes con una caja misteriosa en la que había diferentes tipos de pastas con acompañante, por lo que lo que para muchos parecía un plato común y corriente debía ser de alta cocina.

Es así como a le tocó lasagna más espinacas para Vicky Berrío y Dominica Duque; fettuccine y orellanas para Cony Camelo; penne rigate y chile para Martina ‘La Peligrosa’ y Franko Bonilla; risoni y queso azul para Nina Caicedo y Paola Rey; fusilli y tomates secos para Ilenia Antonini y Caterine Ibargüen; spaguetti y anchoas para Juan Pablo Llano; asi como vermicelli y camarones para Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian.

Para el reto tuvieron 60 minutos y la despensa completamente abierta para conseguir el primer pin de inmunidad de la semana, pero la tensión se apoderó de cada una de las estaciones y más cuando Franko Bonilla quiso mezclar los chiles y produjo un ambiente incómodo para los demás.

El tiempo se venció y con ello cada uno de los participantes pasaron al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, por lo que las criticas empezaron y más cuando llegó el turno de Franko Bonilla.

“Franko, no tienes un buen plato compadre. No es un bueno y tampoco me gusta verlo cocinando así. No sé si lo tienes que coger más en serio la vaina, meterse en la película, pero no, este tipo de platos no son los queremos ver aquí adelante, y menos en este momento de la competencia”, le cuestionó Nicolás de Zubiría.

Por su parte, la chef Adria Marina le dijo que “Aparte de toda la salsa sabe cruda”, mientras que Jorge Rausch exclamó “¡Ay juemadre! ¡Es candidato! ¿Quieres probar? ¡Es candidato!”.

Los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch deliberaron y de inmediato regresaron al atril para dar los anuncios correspondientes, y pese a que no había delantal negro llegó una mala noticia.

“Dentro de la mala hay una buena, y es que no hay delantal negro, pero sí hay que reforzar por un tiempo más y por segunda vez consecutiva un pin de inmundidad. Mi querido Franko, adelante. Va a entrar al hall of fame”, dijo Jorge Rausch mientras que Nicolás de Zubiría agregó “Reto olímpico el único que se lo ha ganado dos veces seguidas. Se está ganador un lugar especial allá en el corredor, en el pasillo”.

Franko Bonilla y Cony Camelo se declaran la guerra

La guerra entre Franko y Cony se intensificó en el capítulo 64, y es que llegó un reto en el que el arroz era el protagonista, esto al tener cuatro presentaciones de este como risotto de Italia, jazmín de Tailandia, sushi de Japón y basmati de la India.

En cada una de las estaciones se escondía una presentación de los tipos de arroz debajo de una caja misteriosa. Y es así como a Franko Bonilla, Ilenia Antonini y Jacques Toukhmanian les tocó arroz de sushi

A Martina ‘La Peligrosa’, Juan Pablo Llano y Paola Rey les tocó el arroz basmati, mientras que a Dominica Duque y Caterine Ibarguen arroz jazmín y en el caso de Vicky Berrío y Cony Camelo un risotto.

La tensión se apoderó de cada una de las estaciones y especialmente en la de Franko Bonilla quien tiene no solo un delantal negro que optaba a quitárselo, sino también el pin de inmundidad.

Al momento de la visita de Jorge Rausch al comediante apareció la actriz Cony Camelo a pedirle al chef que probara su risotto, lo que incomodó a Franko y se cuestionó cómo habría sido en el caso contrario.

“¿Qué pasaría si yo reacciono distinto? Si yo reacciono ‘Cony, ¡qué pena! ¡respete!’ yo tengo cosas más importantes en la vida que hacer que regañar a una persona madura, vieja tal vez que quiere pasarse las normas de urbanidad, las normas de respetar a alguien”, dijo Franko Bonilla.

Pese a que el capítulo fue cortado al igual que el anterior, lo que desató la crítica de los televidentes a RCN, en el capítulo 65, Franko Bonilla le reveló a Claudia Bahamón que se quería quitar el delantal negro para ponérselo a Cony Camelo.

Se rompió la maldición del delantal rojo

Durante la edición 67 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, se dio a conocer el resultado del reto en equipos en el que cada chef se unió a los pines de inmunidad para llevar a cabo una receta para cuatro comensales en la que Claudia Bahamón lideró al equipo de delantales negros a los que casualmente les tocó el de color rojo.

El plato preparado por Juan Pablo Llano, Cony Camelo, Franko Bonilla y Claudia Bahamón se llevó la puntuación más alta del reto y por ende los participantes se quitaron el temido delantal para subir al balcón.

No se pudo vengar de Cony Camelo

En el capítulo 73 había un reto en parejas al Franko Bonilla le tocó sumarse a una de ellas, debido a que nadie lo escogió. Es así como le tocó trabajar con Cony Camelo y Paola Rey en una preparación que no tuvo ningún tipo de crítica y con la que se llevaron todos los elogios en el atril de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Luego de la deliberación de los chefs Jorge Rausch y Adria Marina llegó el veredicto en el que dos pines de inmunidad estaban en juego, siendo Franko Bonilla, Cony Camelo y Paola Rey los ganadores. Al conocer la noticia Cony Camelo no hizo más que alegrarse ya que Franko podía quitarse el delantal negro y cumplir con la nueva norma del reality de RCN.

Franko se quitó el delantal y se dirigió al lado de Cony para ponérselo a ella, mientras Claudia le decía que adelante, por su parte Jorge Rausch decía que no, porque no tenía el nombre de la persona.

Luego acordaron quitar el delantal negro, pero llegaba el punto álgido que era definir a dos de ese trío para portar el pin de inmunidad. Tras un ligero consenso decidieron que el primer pin era para Paola Rey, mientras que el segundo para Cony por haber sido la segunda que más trabajó.

Cony Celebró que por fin pudo tener un pin de inmunidad mientras que a Franko le tocaba decidir entre otro de los compañeros para ponerle el delantal negro y se decidió por Vicky Berrío.

Franko dijo que Dominica no estaba al nivel de los demás

Finalmente, el capítulo 73 inició con todos frente a los chefs Jorge Rausch, Adria Marina y a la presentadora Claudia Bahamón quien no dudó en bromear sobre su delantal negro, el cual le puso Franko Bonilla al no poder escoger a Cony Camelo. Luego le preguntó al comediante cómo se sentía y los motivos por los que no se sentía bien.

“Hay cosas en el juego que uno no quisiera hacer y le toca ganar un reto para quitarme el delantal negro, pero ponérselo, imponérselo más bien a alguien que esté concursando y que tenga el delantal blanquito y tuve que ponérselo a alguien de acá y eso lo hace sentir a uno mal porque no hay como razones que parezcan justas para hacerlo”, dijo Franko Bonilla.

Luego de esas palabras Claudia Bahamón quiso ahondar en los motivos por los que escogió a Vicky Berrío y no a otro de los concursantes, pues tenía más opciones entre sus otros compañeros.

“En el juego con delantal blanco, en el juego de los cocineros que no era mi grupo no estaba la persona a la que yo tenía pensado ponérselo, a Cony Camelo”, reiteró Franko lo que llevó a Cony Camelo a asegurar que Franko está obsesionado con ella.

Claudia Bahamón le cuestionó sobre las ganas de ponerle el delantal a Cony, por lo que el comediante indicó que ella misma le dijo que lo justo es ponérselo a quien cocine menos.

“Para mí somos tres los cocineros que estamos un poquito más abajo en conocimiento de cocina. Yo considero que junto con Dominica y yo no estamos al mismo nivel del resto. No ha sido un secreto para nadie”, remató Franko Bonilla. La salpicada a Dominica Duque no pasó por alto, pues la periodista no tardó en reaccionar ante las palabras de su compañero y reiteró las veces que lo ha defendido.

“¿De verdad, Frankito? Yo todo lo que te he defendido. Nunca digo que tú eres mal cocinero jamás. Es mejor si ni siquiera se esperan que uno sea bueno, porque sorprende más, porque no lo ven venir”, respondió Dominica Duque.