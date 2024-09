Hermana de la Gordita Fabiola la recordó con alegría en medio de la cámara ardiente en el Concejo de Bogotá

El pasado jueves 19 de septiembre se apagó la risa de una de las comediantes más queridas en Colombia, la ‘Gorda Fabiola’, mujer que, según la versión de sus hijos Alejandra y Juan Sebastián, tenía una bacteria en su estómago que le provocó una grave infección cardio pulmonar. En medio de la cámara ardiente que se realizó en el Concejo de Bogotá, la hermana de la cuentachistes dejó unas emotivas palabras, con la que destacó las virtudes de la menor de la familia Posada.

Rosario, la familiar de la ‘Gordita’, fue entrevistada por Iván Lalinde de ‘Día a Día’, a quien le contó cómo han enfrentado como familia esta triste perdida: ”Anoche, ninguno de nosotros durmió, estuvimos todo el tiempo hablando y era un diálogo diferente, porque nos acordamos de muchas cosas y estábamos todos riéndonos y acordándonos de anécdotas, de su amor incondicional por los animales”, expresó.

Adicionalmente, la mujer aprovechó las cámaras del matutino de Caracol Televisión, para llenar de elogios a su ‘hermanita’ además de enviarle un mensaje a los colombianos que la vieron brillar en ‘Sábados Felices’: “Nos deja un legado de amor, de risas, de generosidad, ella era alegría, ella desbordaba generosidad, no solo en cosas, también en amor. (...) Ella era muy detallista y siempre estaba pendiente de tener unida a la familia. Nosotros peleábamos todo el santo día, pero nos amábamos. Ella me necesitaba y me encontraba, yo la necesitaba y la encontraba, éramos incondicionales. Adoro a sus hijos, desde que nacieron estuve siempre con ellos.”, añadió.

Palabras del hijo de la Gorda Fabiola tras su muerte

Fabiola Posada dejó con su partida a tres hijos totalmente desolados, Alejandra y Juann Sebastián, que nacieron de su primer matrimonio con Mauricio Valencia; y David, ‘retoño’ que llegó al mundo producto de su idilio con Nelson Polania ‘Polilla’. Precisamente este joven fue uno de los primeros en salir a redes a elogiar a la humorista: “Gracias mamita por todo. Sigue cuidándonos y haciéndonos reír desde el cielo”, fueron sus palabras.