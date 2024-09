Carolina Cruz contó el reto que está teniendo con Salvador en esta etapa de su crianza

Carolina Cruz es una destacada figura pública en Colombia, reconocida por su trayectoria como presentadora, modelo y empresaria. Su papel en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido clave para su carrera, donde ha logrado conectar profundamente con la audiencia; en especial por sus hijos y la experiencia que tiene ella en su crianza, en sus historias mostró el reto de crianza que tiene con Salvador.

PUBLICIDAD

Carolina contó que con Salvador ha tenido ciertas complicaciones para que vaya al baño solo y no use pañal, aunque Carolina comentó que con su hijo Matías el proceso fue mucho más simple; después de recoger al pequeño del colegio, le preguntó que le había ido en con el baño en su escuela, pero Salvador aunque se niega a usar el baño de su casa, le informó a Carolina que había podido hacer sus necesidades correctamente en el baño de la escuela. A esto Carolina respondió con risas, diciendo que no entendía porque se negaba a hacer esto mismo, pero en su casa.

¿Cuál es la fundación que tiene Carolina Cruz?

La presentadora Carolina Cruz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde habló abiertamente sobre las dificultades financieras que enfrenta para mantener la Fundación Salvador de Sueños, una organización dedicada a apoyar a niños en situaciones vulnerables, incluyendo aquellos con condiciones médicas complejas como la hidrocefalia, que afecta a su hijo Salvador. Carolina, visiblemente conmovida, explicó que no recibe ingresos personales de la fundación y que cubrir los costos de terapias y servicios necesarios para la recuperación de los niños supone un desafío constante.

En su mensaje, comentó lo arduo y emocionalmente desgastante que ha sido tener que solicitar ayuda, una tarea que, aunque necesaria, le resulta difícil de manejar. Ante esta situación, varios de sus colegas del medio televisivo han mostrado su apoyo y se están movilizando para recaudar fondos que permitan que la fundación continúe con su noble labor, ayudando a los niños que más lo necesitan.