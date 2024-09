Ropa y mascotas: Los peluditos también siguen las tendencias de la moda

Foto: Seven . Seven

Las mascotas ya no son solo compañeros de vida, sino miembros importantes de la familia, considerados incluso como hijos en muchos hogares. Este nuevo rol en la dinámica familiar las ha convertido en íconos de estilo y tendencia en el mundo de la moda. Seven Seven, junto con Feroz, celebran esta evolución con una colaboración especial inspirada en la tendencia preppy, con un evento el próximo 19 de septiembre en el Parque del Chicó. Además de presentar esta colección única, la alianza busca apoyar a la fundación Doggy In Home, dedicada a la adopción de mascotas, en una jornada donde los perros y gatos serán los verdaderos protagonistas.

MASCOTAS CON ESTILO: EL AUGE DE LOS PETFLUENCERS EN LA MODA

En la actualidad, las mascotas son mucho más que compañeros de vida; son petfluencers, íconos de estilo en redes sociales, con personalidades que reflejan las de sus dueños. Durante el evento, Seven Seven y Feroz mostrarán cómo la moda también es para nuestros amigos peludos, a través de una cápsula que incluye ropa y accesorios tanto para humanos como para mascotas. La propuesta es única, permitiendo que los dueños y sus mascotas hagan match con estilos preppy, college, sporty y chic, promoviendo la idea de que pets own fashion (las mascotas también aprecian la moda).

La cápsula se compone de 13 referencias para mascotas, entre ropa y accesorios y ofrece a los dueños la oportunidad de vestir a sus mascotas con estilo, mientras ellos mismos también pueden lucir prendas a juego. Inspirada en la tendencia preppy, esta colección destaca por sus colores pastel, estampados clásicos e insignias que evocan la estética colegial estadounidense, que sigue siendo relevante hoy en día.

DO GOOD: UNA COLABORACIÓN QUE TRASCIENDE LA MODA Y GENERA IMPACTO SOCIAL

Este evento no solo es un espacio de moda, sino también una plataforma para generar conciencia sobre el bienestar animal y la adopción de mascotas. Bajo la iniciativa de sostenibilidad DO GOOD de Seven Seven, la jornada incluirá una charla informativa sobre las cinco emociones básicas en las mascotas, dictada por expertos, y sobre la adopción responsable, ofreciendo una experiencia educativa para todos los asistentes. Además, los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo de la fundación Doggy In Home, que ha rescatado y reubicado a cientos de mascotas en hogares responsables. La fundación también contará con un espacio especial donde exhibirá sus productos sociales, que permiten cubrir los costos diarios de los animales bajo su cuidado.

Como parte de esta colección, Seven Seven, bajo su plataforma DO GOOD, realizará una donación de 12 millones de pesos, que se destinarán a un abono de 9 millones para una cirugía veterinaria especializada y el resto a la compra de medicamentos y alimento especial para mascotas que lo necesiten, demostrando que la moda puede ser un vehículo para generar un impacto social positivo. DO GOOD es la plataforma de Seven Seven para promover acciones positivas que beneficien tanto al medio ambiente como a las comunidades. A través de esta colaboración, la marca busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las mascotas en situación de abandono, invitando a consumidores, marcas e influencers a unirse en la creación de un impacto duradero.