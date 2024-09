Josse Narváez quitó el cabello y lo comparan con actor de cine para adultos

Josse Narváez es un destacado actor, presentador y cantante colombiano que ha logrado construir una sólida carrera en la televisión y el entretenimiento. Inició su trayectoria en el mundo de la actuación con papeles en telenovelas y series populares, donde demostró su versatilidad y carisma en la pantalla. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó como presentador del reality show ‘Guerreros Colombia’, donde ha ganado el cariño del público por su energía y capacidad para conectar con la audiencia. Su más reciente trabajo actoral es en ‘La Sustituta’, una producción del Canal RCN y Vix.

A lo largo de los años, Josse ha diversificado su carrera, incursionando también en la música y consolidándose como una figura influyente en los medios colombianos, gracias a su autenticidad y talento multifacético.

Josse Narváez se rapó y lo comparan con actor de cine para adultos

Hace tan solo unos días, su esposa Cristina Hurtado sorprendió con un radical cambio de look con su cabello, ya que después de haber tenido un color rubio en su cabello por muchos años, lo cambió a un rojo cobrizo, lo que desató comentarios en redes sociales.

Pero no solo fue ella la que decidió dar ese gran cambio de look a su apariencia, sino que su esposo Josse Narváez también lo hizo pero quitándose el cabello y quedando totalmente calvo. En la sección de comentarios de la fotografía publicada generó opiniones divididas como “Jose ya te están cayendo los años, te vez viejito”, “Siempre como se ponga se ve guapo igual que su esposita el look que se haga les luce bendiciones”, “¿Nacho Vidal eres tú ?”, “Con todo respeto, siempre muy guapo”.

Y es que a pesar de los cambios, el actor se siente seguro de su nuevo cambio, a tal punto, que afirma quedarse con ese look por un buen tiempo.